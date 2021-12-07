Россиянам посоветовали с осторожностью тратить двойную пенсию перед праздниками

|
Ксения Темникова
1 470

Экономист Добромыслов объяснил, кто получит две пенсии в декабре

Россиянам посоветовали с осторожностью тратить двойную пенсию перед праздниками

Фото: Depositphotos / yli9445yli9445

Россияне получат выплаты за два месяца сразу, но тратить все на новогодние подарки не рекомендуется.

Перед Новым годом российские пенсионеры традиционно смогут получить выплаты за два месяца: декабрь и январь. Это касается тех пенсионеров, у которых дата выплат с 1 до 3 января.

Деньги за месяц вперед перечисляются из-за грядущих каникул, которые продлятся с 1 до 9 января. Руководитель департамента социального развития ФНПР, кандидат экономических наук Константин Добромыслов назвал причины ежегодных подвижек в графике пенсионных начислений.

«Если выплаты пенсии приходятся на выходные и праздничные дни, то она выплачивается до этих выходных и праздничных дней — пока работает банковская система. Понятно, что в новогодние праздники банки работают по сокращенному графику, поэтому до этого момента расчеты должны быть произведены», — сказал экономист в беседе с «360».

Однако тратить все и сразу пенсионерам не рекомендуется, ведь следующие выплаты в обычном режиме придутся на февраль.

По утвержденному графику 31 декабря объявлен выходным днем, а в соответствии с законодательством, если даты выплаты пенсий и пособий выпадают на нерабочие, праздничные или выходные дни, их должны выплатить не позднее последнего рабочего дня до наступления отдыха.

Около 75% пенсионеров деньги будут перечислены на банковскую карту. А гражданам, которые получают деньги на дому от почтальона или сотрудника альтернативной службы доставки, пенсии принесут в соответствии с графиком работы службы в праздники.

Ранее 5-tv сообщал, что Минтруд РФ занят разработкой предложений о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Рассмотрение предложений ведомства состоится в ближайшем времени.

-16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
74.14
0.47 83.71
0.60
Отравят жизнь любому: Какие знаки зодиака превращают чужую жизнь в катаст...

Последние новости

22:42
Какие признаки подскажут, что мужчина хорош в постели
22:22
Фигуристка Медведева исполнила зажигательный танец на дне рождения Милохина
22:05
Мать открывшего стрельбу в МФЦ: «Из-за какой-то ерунды притащил пистолет»
21:48
Гейзеры на улицах и дома без воды: Как Петербург переживает морозы
21:34
Путин поставил задачу обеспечить рост реальных доходов россиян не ниже 2,5%
21:22
Мишустин объяснил, что усложняет ситуацию с коронавирусом в России

Сейчас читают

Скрытый потенциал: как по числу имени узнать ваши тайные способности
Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга задержан за убийство 30 летней давности
Названы даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 6 по 19 декабря
Матрица жизни: узнайте свои сильные и слабые стороны по числу рождения

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа