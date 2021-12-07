Новый снимок поп-короля с дочерью натолкнул подписчиков на размышления.

Поклонники поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова уже долгое время пытаются вычислить суррогатную мать его детей. Некоторые подозревают, что ей стала крестная Аллы-Виктории, предпринимательница Наталья Ефремова. Она постоянно находится рядом с артистом и более того - внешность наследницы исполнителя поразительно напоминает внешность Натальи.

Задуматься об этом в очередной раз фанатов заставил новый снимок на странице в Instagram Киркорова, сделанный в день рождения дочки. В кадре поп-короля обнимают Клава Кокока, Даня Милохин, Алла-Виктория, и конечно, Ефремова.

Instagram @fkirkorov

«Это мама Наташа, ее так дети называют»;

«Я тоже заметила, что глаза мимика, лицо, волосы — все ее»;

«Эта женщина всегда присутствует в их жизни, и неспроста»;

«Девочка с годами все больше похожа на свою крестную маму… К чему бы это?!»,

«На первой фотографии мама девочки? Удивительно похожи. И с Мартином тоже», — отметили подписчики.

Слухи о родстве Ефремовой с детьми Киркорова ходят достаточно давно. Сам же Филипп не раз утверждал, что бизнесвумен спасла его жизнь от полного одиночества, однако никаких намеков на нечто большее не давал. Сама предпринимательница нечасто появляется на светских вечерах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Филипп Киркоров подает в суд из-за обвинений в неуплате штрафов.