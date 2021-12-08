Оставила шестимесячную: почему дочь не желает общаться с Марианной Вертинской

Дочь заслуженной артистки РСФСР Марианны Вертинской Дарья Хмельницкая уже много лет не может найти общий язык со своей матерью. Дело в том, что сама наследница Александра Вертинского не особо стремилась к налаживанию этих связей. Когда Дарье исполнилось всего шесть месяцев, «заботливая мама» оставила семью в угоду личному счастью, рассказала в эфире шоу Бориса Корчевникова сестра Бориса Хмельницкого. Не удивительно, что после такого поступка ребенок не горит желанием видеть близкого человека.

«И когда Даше исполнилось шесть месяцев, то пришла Марианна и говорит: „Я влюбилась“. И Марианна оставила ему ребенка. Мужчин много на свете. Она влюбилась. Привезла ее к нам и оставила. Девочку воспитывала моя мама», — рассказала Луиза Хмельницкая.

После этого события главной женщиной в жизни актера стала родная дочь. Однажды, когда его вторая супруга - профессиональный психолог-консультант Ирина Гончарова потребовала сделать выбор между ней и ребенком — Борис Хмельницкий принял очевидное решение, сказав: «Я детей на жен не меняю». После этого последовал неминуемый развод. До конца своей жизни актер больше ни с кем не заключал официальных отношений.

«Связи сейчас нет. Такой, как положено, нет. Душевной связи нет. Она к ней иронично относится. Даше уже больше 40 лет. Она сама мама давно», — добавила родственница Хмельницкого.

Актер Борис Хмельницкий был влюблен в Марианну Вертинскую еще со времен учебы в театральном институте. Однако своему воздыхателю девушка тогда предпочла брак с архитектором Ильей Былинкиным, в результате которого на свет появилась первая дочь артистки Александра Вертинская. Разочарованная расставанием, Марианна вступила в брак с Борисом, который продлился всего три года.

Однако бремя материнства с нелюбимым мужчиной оказались для женщины непосильной ношей, поэтому она полностью отдалась своим любовным приключениям. Третий и последний семейный союз она заключала с бизнесменом Зораном Казимировичем, который также распался. Кроме прочего, Марианна Вертинская состояла в отношениях со многими знаменитостями, в числе которых кинорежиссеры Тарковский и Кончаловский, рассказали dni.ru.

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