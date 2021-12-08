Тромбоз не пройдет! Названы эффективные способы разжижения крови без лекарств

Образование тромбов может привести к инфаркту или инсульту.

Врачи рассказали об эффективных способах разжижения крови без лекарств. Образование тромбов – сгустков крови, блокирующих нормальный кровоток в сосуда - является опасным состоянием и может привести к инфаркту или инсульту.

«Нужно употреблять продукты, которые нормализуют тонус сосудов, уровень гемоглобина и являются естественной мерой профилактики инфарктов и инсультов», - отметил врач-гематолог Дмитрий Евсеев в интервью «Вечерней Москве».

Особенно актуально предотвращение тромбоза сейчас, в период пандемии коронавируса. По мнению врача, для профилактики тромбозов не стоит сразу прибегать к лекарственным препаратам, так называемыми антикоагулянтом, ведь их употребление без назначения врача может вызвать язву или кровотечение.

Гораздо безопаснее для организма будет наладить правильное питание и сделать акцент на те продукты, которые естественным образом способствуют разжижению крови.

По словам Евсеева, нужно чаще употреблять цитрусовые, гранат, имбирь, чеснок и свеклу. Именно в них содержатся фитонциды, аскорбиновая кислота и селен, улучшающие работу сердца и снижающие вязкость крови.

Полезны для кровообращения и различные ягоды.

«Лидером по числу полезных веществ и витаминов является шелковица. Она помогает сократить число атеросклеротических бляшек и тромбов в организме, так как содержит аскорбиновую кислоту и эфирные масла. Не уступают по своим полезным свойствам шелковице калина, малина и смородина. Эти ягоды тоже благотворно влияют на работу кровеносных сосудов», - рассказал врач-гематолог.

Также важно пить достаточное количество жидкости, причем не чая, кофе или соков, а именно чистой воды, так как она нормализует процесс кровотока в организме.

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