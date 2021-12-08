«Дочка в шоке»: Названа предварительная причина внезапной смерти Игоря Гамулы

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Надежда Квашенко
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Как выяснилось, экс-тренер футбольного клуба «Ростов» не болел коронавирусом.

«Дочка в шоке»: Названа предварительная причина внезапной смерти Игоря Гамулы

Фото: РИА Новости / Анна Фиаловская

Экс-тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула скончался на 62-м году жизни. По словам спортивного директора «Гераклиона» Станислава Станиславского, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

«Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце», - рассказал Станиславский интернет-порталу «Чемпионат».

Он также добавил, что он созванивался с Гамулой буквально накануне.

«В пятницу должна была состояться игра с молодежкой «Спартака». Вчера днем общались с ним, а когда я звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил», - сообщил Станиславский.

О смерти известного тренера стало известно сегодня, 8 декабря. О печальном событии сообщил футбольный клуб «Ростов» на своем официальном сайте.

«Ростовчане» отметили, что Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба.

Игорь Гамула  - советский, украинский и российский футболист и футбольный тренер. Родился 17 февраля 1960 года в Ворошиловске, Луганская область, Украинская ССР. На футбольном поле Гамула занимал позицию полузащитника. В Высшей лиге чемпионата СССР он защищал цвета Ворошиловградской "Зари" и ростовского СКА.

В разные годы он был тренером-селекционером клуба «Ростов», наставником его молодежной сборной и наконец главным тренером команды.

Футбольные фанаты знают Игоря Гамулу не только благодаря его спортивным победам, но и неизменному чувству юмора. Его меткие цитаты из ярких и эмоциональных интервью мгновенно разлетались по интернету и совершенно точно, будут пользоваться популярностью еще очень долго.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что главный тренер «Зенита» поддержал протест уходящих с матчей фанатов.

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