Специалист по этикету раскрыл смысл обращения Путина к Меркель на «ты»

Телеграмма российского лидера экс-канцлеру ФРГ слегка вышла за рамки делового этикета.

Президент России Владимир Путин написал телеграмму сложившей полномочия экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. В тексте послания глава государства обратился к «железной леди» на «ты».

По мнению специалиста по деловому этикету Светланы Грохотовой, таким образом российский лидер выразил известному политическому деятелю свое доверие и дружеское отношение.

«Обращение на „ты“ может быть признаком доверия и дружбы, потому что представляете, сколько Путин и Меркель в большой политике. Он владеет немецким языком, там тоже есть формы „sie“ и „du“, как в русском языке. И Меркель владеет русским языком, она тоже прекрасно понимает, что в нем есть формы и „вы“, и „ты“. Мне кажется, что он хотел показать, что за эти годы они стали друзьями, больше, чем просто коллегами, и что спустя столько времени между ними некое доверие и близкое расположение», — объяснила Грохотова в беседе с Газетой.ру.

Экс-канцлера ФРГ торжественно проводили на пенсию 2 декабря. Она занимала ответственный пост на протяжении 16 лет и почти догнала по сроку своего «учителя» Гельмута Коля.

По мнению политологов, Ангела Меркель покидает не только пост канцлера ФРГ, но и, скорее всего, мир большой политики.

Ранее экс-канцлер признавалась, что хочет уделить время себе и как следует отдохнуть. По словам Меркель, она мечтает о прогулках на природе и неспешном чтении книг.

Впрочем, не исключено, что опытный политик все же не сможет долго предаваться праздному отдыху и займется преподаванием и научной деятельностью.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Олаф Шольц, пришедшей на смену Меркель, принес присягу, не попросив помощи у Бога.