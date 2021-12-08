Какой напиток может предотвратить развитие рака

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Артем Решетов
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Канадские ученые назвали напиток, который может предотвратить развитие рака

Какой напиток может предотвратить развитие рака

Фото: Depositphotos / rixipix

Дары природы способны лечить даже от самых страшных недугов, лекарство от которых наука найти еще не смогла.

Употребление черники и черничного сока может снизить риск развития рака кожи — об этом заявили ученые-исследователи Канадского университета Оттавы, их выводы приводит американский портал Eat This.

Ученые выяснили, что диета с большим содержанием фруктов и овощей, особенно содержащих антиоксиданты, может предотвращать развитие некоторых заболеваний. 

Свежий черничный сок, богатый полифенолами, «значительно подавляет разрастание кожи»,  имеет мощные противоопухлевые свойства и даже способен бороться с ростом метастаз, уверены специалисты. 

Для профилактики необязательно есть ягоды тазами — достаточно иногда включать чернику в свой рацион. Можно сделать из ягод смузи или добавить их в кашу — если придерживаться такой диеты осенью и зимой, следующим летом эффект утрафиолетового излучения солнца на вашу кожу будет заметно снижен.

Медики также уточнили, что рак кожи диагностируется в среднем у десяти тысяч человек ежедневно, а меланома является самой опасной его разновидностью.

Рак очень важно диагностировать на ранних стадиях — недавно 5-tv.ru рассказывал о том, как определить меланому.

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