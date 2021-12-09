Сотникова призналась в любви к Андрею Панину: «Как бабочка летела к нему»

Вера Сотникова призналась, что была неравнодушна к своему коллеге Андрею Панину, которого не стало восемь лет назад. По словам 61-летней актрисы, звезда «Бригады», несмотря на заурядную внешность, обладал невероятным внутренним магнетизмом.

«Люблю его, да, есть за что любить. Не Ален Делон, но есть! Три волосины на голове, но столько силы, столько света. Я как бабочка на огонь к нему летела», — рассказала Сотникова в эфире телеканала «Россия 1».

Недавно актриса поделилась воспоминаниями о том, как в ходе спектакля неоднократно по неосторожности поджигала одежду Панина, хотя играла эту сцену много раз и знала досконально. Сотникова уверена, что во всем виновата харизма актера.

«Я два раза поджигала его на спектакле, я не сумасшедшая, я всегда вижу фонари, но Андрюшка разгонял всю эту атмосферу и невозможно было не заворожиться его талантом», — цитирует Сотникову StarHit.ru.

Как и многие, актриса считает, что в смерти Панина много странного и подозрительного. Его уход стал потрясением для друзей и коллег — он любил жизнь, был занят в нескольких проектах и планировал еще многое сделать в кино и на сцене.

Ранее друг и директор Панина Геннадий Русин рассказал о странной девушке, с которой актер познакомился в самолете. Дама навязывалась знаменитости и фотографировалась с ним. Впоследствии актеру начали угрожать, что фотографии с девушкой получат СМИ — на что он отвечал, что у него «тысячи таких каждый день». Позже ему заявили, что эта барышня — жена криминального авторитета, и обещали проблемы после знакомства с ней.

По просьбе друга Русин помог разрешить эту ситуацию — но он также уверен, что после этого за Паниным начали следить люди из криминального мира, которые могли поспособствовать уходу актера из жизни.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, провидица Наталья Воротникова назвала имя предполагаемого убийцы Андрея Панина.