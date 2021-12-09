Чревато смертью: какие синяки на теле укажут на страшные болезни?

Даже небольшая гематома порой грозит летальным исходом. Врачи напоминают: прислушиваться к телу нужно и важно.

Синяки на теле — банальность, на которую часто не обращают внимание. «И совершенно зря!» — утверждает дерматолог-косметолог, врач высшей категории Татьяна Баллирано. Порой гематомы могут быть весьма тревожными симптомами. Подробнее об этом читайте в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

Просто удар или нет?

Чтобы понять, опасен синяк или нет, важно понимать принцип его образования. Медик объяснила, что по сути любые гематомы обусловлены белком крови — гемоглобином. От того, в какой концентрации от воздействия он скопился на том или ином участке тела, зависит длительность заживления-рассасывания.

Баллирано отметила: стадии «цветения» синяка — это стадии распада гемоглобина. Когда травма свежая и скопившаяся кровь все еще насыщена кислородом, он имеет ярко-алый оттенок. Затем, в результате всасывания кислорода цвет гематомы начинает меняться на фиолетовый, синий, зеленоватый и желтоватый. Вскоре после этого никакого следа от ушиба не остается.

«Мы все проходили эти стадии. Но когда стоит волноваться по поводу синяков? Во-первых, когда длительное время не меняется цвет. Значит, по какой-то причине дополнительно подтекает кровь, либо гематома более обширная нежели предполагалось. Опасно, когда данные синяки находятся в области головы, глаз, когда снижается зрение, крупных и мелких суставов», — пояснила Татьяна Баллирано.

Дерматолог-косметолог призвала людей тщательно следить за полученными увечьями. В противном случае можно пропустить очень тревожный симптом. К сожалению, нередко невнимательность оборачивается летальным исходом.

«Опасно, когда синяки появляются независимо от травм: тут синячок, там синячок. Здесь уже очень часто бывают серьезные заболевания: системные заболевания крови, злокачественные заболевания. Поэтому в таких случаях незамедлительно нужно обращаться к специалисту и искать проблему. Такие поражения могут быть чреваты в отличие от банальных гематом», — заключила эксперт.

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