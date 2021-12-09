Словесный код: как имя и его смена влияет на судьбу

Имя — это то, что всю жизнь находится с человеком, это своего рода словесный жизненный код, по сути программа, которую заложили в человека при его появлении его родители. Случается, что человек получает счастливый алгоритм судьбы, а бывает так, что некоторые имена превращают своих владельцев в неудачников, заявила парапсихолог Екатерина Вишнякова в интервью 5-tv.ru.

«Как только человек рождается, он некоторое время остается без имени, и его личная составляющая внутреннего „Я“ находится с ним», — объяснила эксперт.

Вместе с именем новорожденный приобретает черты характера и темперамент, а энергетика имени влияет на его место и успех в обществе и даже внешность. Умственные способности и таланты также закладываются при рождении.

Как нельзя называть ребенка

Спустя некоторое время после родов родители нарекают его именем, подходя к важной процедуре порой совершенно безответственно, ориентируясь на данность моде, либо называя наследника именем умершего родственника.

Это делать категорически нельзя, считает парапсихолог, так как имя несет определенную программу, а вы переносите с «больной головы на здоровую».

«У малыша могут возникнуть проблемы со здоровьем: вы перекладываете трудности и проблемы, с которыми столкнулись родственники, на своих детей», — предостерегла провидица.

Грея душу теплыми воспоминаниями о чудесном характере и удивительных качествах близкого вам человека, которого уже нет в живых, вы словно хотите переродить мертвеца в своем ребенке.

«Однако малыш — совершенно другой, он живет в другое время. И он — отдельная личность, с другой душой», — подчеркнула специалист.

Идеальный способ выбрать имя ребенку

Существует отличный способ подобрать идеальное имя ребенку, предварительно досконально изучив несколько вариантов.

«Произнесите малышу вслух по очереди каждое имя, и то, на которое он отреагирует с улыбкой, откликнется на него, это и есть правильное имя человека, выбранное им самим», — поделилась советом Вишнякова.

Смена имени

«Как корабль назовешь, так он и поплывет», — гласит мудрая поговорка, и психолог с ней полностью согласна.

При смене имени есть свои подводные камни. Если у человека уже есть имя, но он решил его поменять, то не стоит делать этого сразу официально, пройдите переходный период.

«Попросите друзей на время называть себя именем, которое вы себе подобрали. Понаблюдайте, как начнет меняться жизнь, если вы чувствуете улучшения в своей жизни, и она заиграла новыми красками, тогда и меняйте его в паспорте. Торопиться не стоит, так как смена имени — это действительно серьезный и ответственный шаг», — подсказала эксперт.

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