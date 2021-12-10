«Дворец», черная икра и барские забавы: как живет «золотой» экс-депутат Латышев

Бывшего госслужащего подозревают в хищении сотен миллионов рублей у Минтруда. Все они пошли на улучшение жилищных условий?

Подозреваемый в хищении 300 миллионов рублей экс-депутат из Ростовской области Виталий Латышев жил на широкую ногу. Об этом свидетельствуют эксклюзивные кадры с обыска в доме предполагаемого злоумышленника, оказавшиеся в распоряжении редакции 5-tv.ru. Впрочем, архивные кадры с Латышевым впечатляют не меньше.

«Золотой» депутат

По версии следствия, Латышев оказался замешан в громкой истории с присвоением бюджетных средств. Речь идет о деньгах, которые выделяло региональное Минтруда оздоровительным лагерям, числившимся за экс-депутатом. Известно, что на лечение детей-сирот, а также несовершеннолетних из неблагополучных и малоимущих семей начиная с 2015 года перечислили более миллиарда рублей. Предположительно, 30% от суммы подозреваемый положил себе в «карман».

Ну а пока следствие решает, что делать с Виталием Латышевым, можно взглянуть на его образ жизни и попробовать догадаться, куда могли уйти 300 бюджетных миллионов за долгие годы.

Вот, к примеру, кладовая экс-депутата. В ходе оперативных мероприятий там нашли залежи дорогого алкоголя. Может быть, Латышеву просто дарили элитные напитки, а может, он и сам питал страсть к коллекционированию. Узнать это точно пока не удалось. Зато с уверенностью можно сказать, что в его компании спиртное «уважали».

Доказательство тому, конечно, есть. Вот архивное видео, где товарищи и знакомые Виталия Латышева распивают алкоголь. Вместо дорогих бокалов, правда, пластиковые стаканчики. Зато на закуску — черная икра.

Друзья и товарищи так впечатлены угощением, что стараются снимать его на видео для памяти, пока экс-депутат не съел все один столовой ложкой.

«Икорка черная! Вау! Супер-супер-супер-гуд! Икра черная, водка испанская!» — говорит один из «репортеров».

«Обалдеть, и это те, кто спасает Россию!» — интригуя, говорит второй, смотря на Латышева, и смеется в голос.

Развлечений у Виталия Латышева, как и у его друзей оказалось немало. Причем, и они не из дешевых.

Экс-депутат оказался большим любителем охоты. На снимках из архива он запечатлен вместе с товарищами на фоне убитых лосей. Впрочем, и в лебедей мужчина был не прочь пострелять.

5-tv.ru

Подозреваемому в хищении сотен миллионов рублей у Минтруда, действительно, есть чем гордиться. Богато обставленный особняк — одна из таких достопримечательностей.

Здесь можно найти все, что, пожалуй, раньше стояло в царских домах: лепнина на стенах, роскошные статуи, сантехника с позолотой и дорогая посуда, камин со свечами на фоне «золотой» стены с огромным зеркалом, люстры, канделябры и даже собственный бассейн! А уж про автопарк и говорить не нужно: есть машины на любой вкус и цвет.

На какие средства Виталий Латышев приобретал все движимое и недвижимое имущество, на что позволял царские забавы — теперь будет разбираться следствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что владельца «Рив Гош» Августа Мейера заподозрили в причастности к мошенничеству.