Свидания и вечеринки: китайский совет дня на пятницу, 10 декабря

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Татьяна Бендзь
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Энергии благосклонны не только к личной жизни, но и к отношениям с боссами и руководителями.

Свидания и вечеринки: китайский совет дня на пятницу, 10 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 10 декабря?

Пятница — идеальный день для решения проблем взаимоотношений. С любимыми, друзьями, коллегами, родителями, начальниками. У кого где болит, там в пятницу может ситуация исправиться.

Что делать? Назначать встречи, свидания, организовывать вечеринки и разговоры по душам. Хорошо пойдут признания в любви, просьбы о расставании, запросы на дружбу и партнерские отношения.

Энергии благосклонны не только к личной жизни, но и к отношениям с боссами и руководителями.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
73.61
0.01 83.12
-0.22
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