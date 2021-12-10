Свидания и вечеринки: китайский совет дня на пятницу, 10 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 10 декабря?

Пятница — идеальный день для решения проблем взаимоотношений. С любимыми, друзьями, коллегами, родителями, начальниками. У кого где болит, там в пятницу может ситуация исправиться.

Что делать? Назначать встречи, свидания, организовывать вечеринки и разговоры по душам. Хорошо пойдут признания в любви, просьбы о расставании, запросы на дружбу и партнерские отношения.

Энергии благосклонны не только к личной жизни, но и к отношениям с боссами и руководителями.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.