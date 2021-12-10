Захарова похвалила Нуланд за знание географии: «Это же надо так разбираться в России»

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 1 451

Захарова посмеялась над словами Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге

Захарова похвалила Нуланд за знание географии: «Это же надо так разбираться в России»

Фото: ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

В представлении Нуланд россияне мечтают жить на Украине, а Свердловск все еще существует.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла географические познания заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая допустила одновременное существование Свердловска и Екатеринбурга. 

Глава американского ведомства в своей речи указала, что Украина равняется на Париж или Берлин, а не на Свердловск и Екатеринбург, очевидно, не зная, что это актуальное и устаревшее название одного города.

«Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург — это два одновременно существующих города <…> Это же надо так разбираться в России», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Также дипломат указала на еще одно высказывание госсекретаря США, совершенно не соответствующее действительности. Нуланд заявила, что многие россияне мечтают о жизни на Украине, что вызвало у Захаровой насмешку.

Несколько дней назал Нуланд привлекла внимание другим резонансным высказыванием о России. По словам женщины, президент РФ Владимир Путин желает возродить СССР и увековечить свое имя в истории.

В ответ на эти слова пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что воскрешение Союза в современных реалиях попросту невозможно.

Ранее 5-tv писал о итогах визита Нуланд в Россию. 

 

 

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