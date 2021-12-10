«Мне детей жалко»: 48-летняя Голубкина начала готовиться к смерти

Звезда российского кинематографа поделилась самыми сокровенными переживаниями со священником. Об этом не узнал бы ни один другой интервьюер.

Знаменитая актриса Мария Голубкина очень редко дает откровенные интервью, предпочитая хранить при себе личные тайны. Исключение звезда делает для людей, которым, пожалуй, сильно доверяет. Например, протоиерею Димитрию Рощину. В разговоре с ним дива раскрыла столько секретов, что поклонники начали переживать о ее благополучии.

Как оказалось, в свои 48 лет Голубкина уже не раз задумывалась о смерти. Она призналась, что довольно спокойно относится к этой теме, поскольку здраво оценивает неизбежность кончины. Случись трагедия, звезда переживала бы только за двух людей.

«Нас всех это постигнет, что в этом такого? Мне своих детей жалко. Нам осталось-то жить… Сделать я, как обычно, ничего не могу, они меня не слушают, но какое-то зерно я в них заронила», — заметила актриса.

Известно, что все наследники Марии Голубкиной — сын Иван и дочь Анастасия — были рождены в браке с шоуменом Николаем Фоменко. После развода серьезных отношений у селебрити не было. Но она не отрицает: могла бы — забеременела бы еще несколько раз. Для нее большая семья — отрада.

«Получилось бы родить 15 детей — родила бы. Хотела с мужем все, но он оказался немного не таким. Мне вообще достаточно моих родственников, но они не понимают, что я им несу. Они считают, любовь — это выполнение их желаний и хотелок. Я думаю о детях. Мне хочется, чтобы Господь их просветил… Я молюсь…» — с грустью заключила Голубкина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Мария Голубкина не боится своего возраста и реальной внешности.