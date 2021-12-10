Как загадать желание на еловые ветки в Новый год, чтобы оно точно сбылось?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 2 073

Медиум Айгуль Хуснетдинова уверена: в реализации мечт нет ничего сложного. Достаточно запомнить лишь несколько правил, которые каждому по плечу.

Фото, видео: Depositphotos / supok; 5-tv.ru

До новогодних праздников остается совсем немного времени. Для многих это — пора чудес, когда в сердцах трепещет надежда на реализацию самых сокровенных мечт. Но есть ли действенный способ быстро и точно притворить желания в жизнь? Какой атрибут самого главного праздника года поможет? В эксклюзивном интервью 5-tv.ru обо всем подробно рассказала медиум Айгуль Хуснетдинова.

С позитивным настроем

Представить себе Новый год и Рождество без ели почти невозможно. Это дерево дарит радость, а также защищает людей от злости и бед. Хуснетдинова заметила, что издревле люди загадывали желание на хвойные ветки раскидистых красавиц. Сделать это несложно — достаточно запомнить лишь несколько принципов.

Так, например, если велико желание увидеть свое будущее, разгадать какую-то тайну или узнать что-то конкретное про другого человека, можно лечь спать прямо под елью, попросив при этом разрешения на осуществление мечты.

«Если вы заснули под елкой, и снится хороший сон, значит, разрешение вами получено. Например, на строительство дома», — заметила медиум.

Айгуль Хуснетдинова пояснила, что подобный фокус можно повторить и на святки. В праздничную ночь важно лечь в кровать с еловыми лапами и произнести заветную фразу: «Ложусь в понедельник, кладу в голову ельник, пусть приснится…» — продолжение зависит от желания.

Информация и тайные знаки, как приблизить мечту, польются рекой, потому что во сне сознание человека пребывает словно между двух миров — реальностью и смертью. Этот «портал» всегда считался плодородным, позволяющим черпать удивительную, буквально чудесную энергию.

Если же не хочется утруждать себя произнесением заговоров, можно погадать на елке, как на ромашке. Для начала в таких случаях четко произносят желание, затем приступают к подсчету веточек на одной лапе деревца. Если количество оказалось четным — мечта обязательно исполнится. Если нет — нужно немного подождать. Значит, время для реализации еще не пришло.

«Нужно помнить: когда вы украшаете ель, вы пытаетесь получить у нее благословение. Вы задабриваете ее. Поэтому вешать любые украшения нужно с благими намерениями обязательно. Для того чтобы все у вас сбылось», — заключила эксперт-эзотерик.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как загадать желание в зеркальную дату 12.12.2021, чтобы сбылось.

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