Названа примерная дата падения астероида, уничтожившего почти все живое, включая динозавров

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 1 252

Детальные подробности глобальной катастрофы позволяют делать прогноз о последствиях для живых существ Земли подобных столкновений в будущем.

Названа примерная дата падения астероида, уничтожившего почти все живое, включая динозавров

Фото: Depositphotos / alinbrotea

Ученым удалось вычислить приблизительную дату падения астероида, в результате которого динозавры были уничтожены с планеты Земля.

Благодаря исследованиям, проведенным на участке Танис в Северной Дакоте, США, специалистами Манчестерского университета удалось установить, что астероид, погрузивший планету в «ядерную зиму» упал в конце весны — начале лета в Северном полушарии 66 миллионов лет назад. Об этом сообщается в статье журнала Scientific Reports.

На основании изученных образцов ископаемых, ученые пришли к выводу, что живые организмы в этом месте погибли спустя несколько часов после того, как гигантский метеорит врезался в мексиканский полуостров Юкатан.

Большая часть останков в этом месте принадлежит рыбам, кости которых образуют различные слои, отражающие сезонные колебания. В процессе изучения последнего слоя, который образовался во время нереста и обильного питания, ученые установили, что завершающий слой появился именно весной.

Таким образом, массовое вымирание произошло на границе мелового и палеогенового периода и привело к исчезновению 75% видов живых организмов, населявших нашу планету.

По мнению экспертов, установление точного времени столкновения имеет решающее значение для понимания процесса последующего массового вымирания животных. Кроме того, полученные данные позволят уточнить прогнозы того, к каким последствиям подобный удар может привести сегодня для жителей Земли.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что астероид размером больше Эйфелевой башни сблизится с Землей 11 декабря.

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