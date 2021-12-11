Что известно о смерти шестилетнего мальчика после наркоза в стоматологии

СК РФ и прокуратура разбираются в обстоятельствах смерти шестилетнего ребенка в Петербурге — он скончался в стоматологической клинике на улице Шаврова. Ранее 5-tv.ru сообщал, что мальчика привели к дантисту для проведения лечения — манипуляции, по предварительным данным, было решено провести под общим наркозом, на что его родители дали согласие.

Обследование, проведенное перед медицинским вмешательством — с наркозом не шутят — не выявило никаких патологий. Однако несложное вмешательство очень быстро переросло в трагедию — после введения препарата мальчик почти сразу прекратил дышать, и спасти его не удалось ни врачам стоматологии, ни оперативно прибывшим медикам скорой помощи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В самой клинике от комментариев, по некотором данным, отказались.

Следователям предстоит выяснить, что стало причиной смерти ребенка. Для детского организма даже небольшая передозировка таких препаратов, как, например, пропофол, может стать летальной. С другой стороны, из-за воздействия правильной дозы этих веществ мог развиться анафилактический шок, повлекший остановку дыхания и жизнедеятельности.