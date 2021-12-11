Ургант подколол Лободу, которая пришла в откровенном наряде: «Видно трусы»

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Артем Решетов
Артем Решетов Райтер редакции сайта Пятого канала 1 019

Исполнительница хита «Твои глаза» посетила шоу телеведущего — они обсудили планы и личную жизнь певицы.

Ургант подколол Лободу, которая пришла в откровенном наряде: «Видно трусы»

Фото: Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода посетила шоу Ивана Урганта — и ее великолепный черный наряд сразу привлек внимание телеведущего. Да и сама звезда выглядела весьма соблазнительно — артистке не чужды занятия спортом, многие могут только завидовать ее талии.

«Вы понимаете, что у вас прозрачная юбка и видно трусы?» — пошутил увлеченный Ургант.

 
 
 
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Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)

Певица от этой реплики ничуть не смутилась — тем более, что идея платья в этом и заключается, под юбкой не нижнее белье, а плотные шорты.

«Очень плотного материала шанель», — отметила певица.

Несмотря на эффектность ее образа, певица призналась, что нормально не спала уже трое суток — даже в студию программы отправилась прямо с самолета. Все потому, что некоторое время назад вместе с дочерьми она переехала в Европу. Куда именно — она тщательно скрывает, но море там есть — и теплое.

«Живу у теплого моря. Уже около года. Младшая дочь сейчас там, старшая — здесь. В общем, я их вожу туда-сюда. Они много проводят времени с мамой. В школе говорят на английском, дома по-русски», — разоткровенничалась звезда.

Кстати, и на Новый год артистка будет в Москве — правда, будет работать.

«Я возьму старшую дочь с собой, уложу младшую. Она любит маму и ее концерты. В 12 ночи буду выступать в Барвихе с маленьким перфомансом вместе с Григорием Лепсом», — поделилась планами Лобода.

Впрочем, певица может себе позволить выбирать, где жить — ранее 5-tv.ru рассказывал о том, где у Лободы есть недвижимость.

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