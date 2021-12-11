Сильно сдал: тяжелобольной Юрий Антонов вышел к зрителям впервые за долгое время

Исполнитель хита «Поверь в мечту» признался, что из-за пандемии переживает творческий упадок.

Певец и композитор Юрий Антонов стал самым ожидаемым гостем на ежегодной премии «Золотой Граммофон». Музыкант в последнее время нечасто балует поклонников появлением на публике. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru композитор признался: здоровье сильно подводит.

«Здоровье, возраст, через два месяца мне 77 лет. Год для всех неудачный. Что говорить… пандемия, карантины. Это печально для человека свободной профессии», — не скрывает разочарования он.

Кремлевский дворец, где прошла премия, встречал артиста бурными аплодисментами. Превозмогая боль, композитор исполнил свой хит «Поверь в мечту», а после представил новую песню «Любимая, спаси меня», которую исполнил с Григорием Лепсом, пишет сайт KP.RU.

Три года звезда страдает от жутких болей в колене. В 2018-м он неудачно упал и получил тяжелую травму — разрыв мениска. Спасать ногу было решено в одной из лучших элитных клиник австрийской Вены. Ему заменили сустав на искусственный, и все-таки выздоровление сильно затянулось. Звезде практически пришлось учиться ходить заново.

«У меня на одном колене прошли три операции. Реабилитация идет сложно. Терпим», — поделился Антонов.

Плохое самочувствие отразилось и на творчестве. Из-за отмены концертов и выступлений музыкант признался, что не чувствует в себе сил писать новую музыку.

Тем не менее Антонов надежды не теряет. Он верит, что следующий год будет более удачным: эпидемия отступит, и у артистов будет возможность вздохнуть полной грудью и радовать фанатов новыми песнями и концертами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что потолстевшего Григорьева-Апполонова сравнили с пожилым Антоновым.