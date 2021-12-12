Как вселить уверенность в мальчика-Льва, выбрав подходящее для него имя

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 240

Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова в интервью 5-tv.ru рассказала, какие имена помогут сгладить недостатки ребенка, родившегося под знаком Льва.

Фото, видео: Depositphotos / digitalstorm; 5-tv.ru

Имя человека — это не просто созвучный набор букв. Оно задает судьбу и наделяет ребенка отличительными качествами. По словам астролога и экстрасенса Светланы Проскуряковой, называя малыша, важно не забывать о его знаке зодиака.

Сегодня 5-tv.ru рассказывает об особенностях мальчиков-Львов. Какое имя лучше выбрать для детей, рожденных с 23 июля по 23 августа, чтобы изменить их жизнь в лучшую сторону?

«Лев — царь зверей. Им управляет Солнцем — центр нашей системы, все планеты вращаются него. И также вокруг Льва вращается все. Во всяком случае, они всех подчиняют», — объяснила астролог.

Поэтому, чтобы подчеркнуть солнечную энергию мальчика — Льва, имя необходимо выбрать яркое, звучащее и чтобы оно заканчивалось на «слав»: Вячеслав, Станислав, Ярослав.

Кроме того, если родители хотели бы, чтобы мальчик -Лев в будущем стал уверенным, не стоит его нарекать именами, оканчивающими на гласную букву или на «й».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как преодолеть лень и эмоциональность мальчика-Рака, подобрав ему счастливое имя.

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