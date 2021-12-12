Обезболивающие не помогут: Сможет ли Волосожар выйти на лед после серьезной травмы колена

Очередной прокат в «Ледниковом периоде» закончился для фигуристки разрывом мениска.

При разрыве мениска коленного сустава, который произошел у фигуристки Татьяны Волосожар на съемках «Ледникового периода», пациентам рекомендуется полный покой и лечение сустава на протяжении не менее полутора месяцев. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал спортивный врач, хирург, ортопед Андрей Литвиненко.

«Конечно, речь ни о какой нагрузке не идет, суставу нужно создать покой, лучше использовать наколенник, потому что любая нагрузка будет причинять боль. Можно использовать мази местного применения — противовоспалительные, обезболивающие. Дальше нужно смотреть по МРТ. Если повреждения незначительные, то можно обойтись без операции, провести консервативное лечение. Если разрыв в дальнейшем будет серьезно мешать нормальной биомеханике коленного сустава, тогда придется делать операцию: при возможности сшить поврежденный мениск либо сделать его частичную резекцию, то есть убрать поврежденную часть», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что в любом случае к нагрузкам при таких травмах можно приступать не раньше, чем через полтора-два месяца.

«Дело в том, что любая нагрузка на поврежденный мениск будет вызывать боль, и нет таких обезболивающих, чтобы она полностью исчезла. Представьте, что вы порезали палец, заклеили его, обезболили, и вроде он не болит. Но каждый раз, когда вы дотрагиваетесь до повязки, вам больно. То же самое и здесь», — пояснил Литвиненко.

По его словам, теоретическая вероятность того, что Волосожар сможет в ближайшее время выйти на лед, все же существует. Все зависит от степени тяжести травмы и от того, готова ли спортсменка выступать, превозмогая боль.

«Она не то что совсем ходить не может — это просто больно, вызывает определенный дискомфорт. Если как-то зафиксировать, обезболить… Опять же, смотря какой разрыв мениска. Если он небольшой, то, может, получится что-то сделать. Все будет зависеть от того, насколько она сможет эту боль переносить. В любом случае это будет дискомфортно и болезненно», — резюмировал врач.

Очередной прокат в «Ледниковом периоде» закончился для Татьяны Волосожар серьезной травмой. Спортсменка упала на лед, после чего у нее на колене образовалась огромная шишка с жидкостью. Позднее фигуристка сообщила в соцсети, что у нее произошел разрыв мениска.

Сейчас дальнейшее участие Волосожар в «Ледниковом периоде» под вопросом. Спортсменка взяла паузу на двое суток, чтобы оценить свое состояние и понять, сможет ли она встать на лед и докататься в проекте.

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