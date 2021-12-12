Стали известны подробности жестокого избиения сына звезды «Ликвидации»

Стали известны подробности избиения сына актера Максима Дрозда Егора. О них 5-tv.ru сообщил источник.

Инцидент произошел у московского бара «Йорик Убил Хамлета» ранним утром 11 декабря. Там между молодым человеком и неизвестным вспыхнул конфликт, закончившийся для наследника Максима Дрозда несколькими ударами по голове. Кроме того, 24-летний Егор ударился головой во время падения.

Пострадавший молодой человек смог самостоятельно добраться до дома на Кутузовском проспекте, а уже оттуда его увезли на скорой. Врачи диагностировали ряд увечий, среди которых: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга средней степени тяжести и другие. Преступник скрылся.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств», — заявили в ТАСС в МВД.

Instagram @maxdrozd

Как писал 5-tv.ru, ранее в своем аккаунте в Instagram-аккаунте Максим Дрозд, известный по фильмам «Адмиралъ», «Изгнание», «Какая чудная игра» и сериалу «Ликвидация», призвал своих подписчиков молиться за выздоровление сына.