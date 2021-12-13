Малафеева о планах после развода: «Не собираюсь закрываться в кладовке»

|
Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 027

Бизнесвумен старается не унывать из-за разрыва с вратарем «Зенита» и настраивается на позитив.

Малафеева о планах после развода: «Не собираюсь закрываться в кладовке»

Фото: Instagram @malafeeva_ekaterina

Жена футболиста Вячеслава Малафеева Екатерина откровенно рассказала о своих планах на дальнейшую жизнь после развода. Ими она поделилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте.

«Несмотря на ту ситуацию, что происходит сейчас в моей семье, я не собираюсь закрываться в кладовке и лить горючие слезы. Вы меня знаете, я привыкла проживать каждый день на полную катушку. И собираюсь продолжать в том же духе», — рассказала бизнесвумен под серией фото в зимнем меховом наряде.

Instagram @malafeeva_ekaterina

Подписчики отметили, что она выглядит очень стильно. Похвалили они Малафееву и за оптимизм.

«Екатерина! На вас бесподобный космический костюм!»;

«Катюш, вот молодец! Всегда на позитиве, в движении, пример для многих женщин. Умница, так держать!»;

«Красотка просто, всегда такая позитивная. Удачи и любви вам!» — отметили в комментариях.

Известно, что в процессе расставания Малафеевы сохранили хорошие отношения и продолжили общаться ради детей — у них есть общий сын Алекс, кроме того, дети спортсмена от первого брака тоже считают Екатерину своей матерью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, возможно ли воссоединение Вячеслава и Екатерины Малафеевых.

+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.41
-0.20 82.87
-0.25
Я подарю тебе звезду: как загадать желание и найти любовь в звездопад Гем...

Последние новости

22:05
Доктор Комаровский рассказал, как выявить бактериальную инфекцию при COVID-19
21:53
Главный режиссер эпохи перестройки: Герман-младший об умершем Соловьеве
21:42
Тяжелая ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур
21:30
Я подарю тебе звезду: как загадать желание и найти любовь в звездопад Геминиды
21:21
Волочкова послала известного комика и обматерила Большой театр: «Я — феномен»
21:06
Итоги конкурса «Моя страна — Моя Россия» подвели в Москве

Сейчас читают

Умер режиссер «Ассы» и «Анны Карениной» Сергей Соловьев
С кем поведешься: с кем встретить 2022 год знакам зодиака, чтобы притянуть успех
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа