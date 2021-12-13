Малафеева о планах после развода: «Не собираюсь закрываться в кладовке»

Жена футболиста Вячеслава Малафеева Екатерина откровенно рассказала о своих планах на дальнейшую жизнь после развода. Ими она поделилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте.

«Несмотря на ту ситуацию, что происходит сейчас в моей семье, я не собираюсь закрываться в кладовке и лить горючие слезы. Вы меня знаете, я привыкла проживать каждый день на полную катушку. И собираюсь продолжать в том же духе», — рассказала бизнесвумен под серией фото в зимнем меховом наряде.

Instagram @malafeeva_ekaterina

Подписчики отметили, что она выглядит очень стильно. Похвалили они Малафееву и за оптимизм.

«Екатерина! На вас бесподобный космический костюм!»;

«Катюш, вот молодец! Всегда на позитиве, в движении, пример для многих женщин. Умница, так держать!»;

«Красотка просто, всегда такая позитивная. Удачи и любви вам!» — отметили в комментариях.

Известно, что в процессе расставания Малафеевы сохранили хорошие отношения и продолжили общаться ради детей — у них есть общий сын Алекс, кроме того, дети спортсмена от первого брака тоже считают Екатерину своей матерью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, возможно ли воссоединение Вячеслава и Екатерины Малафеевых.