День рутины и неважных дел: китайский совет дня на понедельник, 13 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 13 декабря?

Понедельник — день столкновения. Знак года Бык воюет со знаком дня Козой. Будет ощущаться непонятное давление, люди будут раздражительными и недовольными.

Лучшая стратегия на такой день — не планировать ничего нового и важного, заниматься мелкими привычными делами. В течение дня могут быть срывы планов, нарушения договоренностей, разные форс-мажоры. Не стоит их пугаться.

Самое главное — постарайтесь в понедельник не рисковать и не впадать в экстремальные развлечения.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.