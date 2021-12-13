День рутины и неважных дел: китайский совет дня на понедельник, 13 декабря

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 1 012

Сегодня все будут недовольными и раздражительными. Не поддавайтесь общему настроению.

День рутины и неважных дел: китайский совет дня на понедельник, 13 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 13 декабря?

Понедельник — день столкновения. Знак года Бык воюет со знаком дня Козой. Будет ощущаться непонятное давление, люди будут раздражительными и недовольными.

Лучшая стратегия на такой день — не планировать ничего нового и важного, заниматься мелкими привычными делами. В течение дня могут быть срывы планов, нарушения договоренностей, разные форс-мажоры. Не стоит их пугаться.

Самое главное — постарайтесь в понедельник не рисковать и не впадать в экстремальные развлечения.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.61
0.01 83.12
-0.22
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