Скончался скандальный экс-священник, крестивший дочь Киркорова

Ушел из жизни скандальный священник Тимофей Подобедов, крестивший дочь поп-короля Филиппа Киркорова. По данным портала Credo.Press, 48-летний священнослужитель умер по причине тромбоза. О смерти коллеги сообщил протодиакон Андрей Кураев на своей странице в LiveJournal.

Тимофей Подобедов запомнился общественности благодаря крещению дочери «короля ремейков» в 2012 году. В этом же году он устроил массовое ДТП на Садовом Кольце. По неподтвержденной информации, священнослужитель совершил аварию будучи в состоянии алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался — за проступок священника лишили водительских прав на два года.

После Подобедов занялся адвокатской практикой и в последние годы не попадал в поле зрения СМИ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктор Дробыш извинился за оскорбление Филиппа Киркорова спустя 14 лет.