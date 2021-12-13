Скончался скандальный экс-священник, крестивший дочь Киркорова

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 009

Последние годы жизни он занимался адвокатской практикой.

Скончался скандальный экс-священник, крестивший дочь Киркорова

Фото: РИА Новости / Андрей Стенин

Ушел из жизни скандальный священник Тимофей Подобедов, крестивший дочь поп-короля Филиппа Киркорова. По данным портала Credo.Press, 48-летний священнослужитель умер по причине тромбоза. О смерти коллеги сообщил протодиакон Андрей Кураев на своей странице в LiveJournal.

Тимофей Подобедов запомнился общественности благодаря крещению дочери «короля ремейков» в 2012 году. В этом же году он устроил массовое ДТП на Садовом Кольце. По неподтвержденной информации, священнослужитель совершил аварию будучи в состоянии алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался — за проступок священника лишили водительских прав на два года.

После Подобедов занялся адвокатской практикой и в последние годы не попадал в поле зрения СМИ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктор Дробыш извинился за оскорбление Филиппа Киркорова спустя 14 лет.

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