Ковальчук побоялась отпускать Чумакова на концерт с «разлучницей»-женой Мартиросяна

Певица Юлия Ковальчук решила не оставлять своего супруга Алексея Чумакова надолго одного. Как выяснилось, вокруг певца в тот же миг появляются другие женщины, которые не прочь пофлиртовать. Экс-солистка группы «Блестящие» решила положить конец этим безобразиям и отныне «держит при себе» и мужа и «разлучниц», чтобы контролировать ситуацию.

На своей странице в Instagram Ковальчук опубликовала совместное видео с супругом и «коварной соперницей» — Жанной Левиной-Мартиросян, которую ее Чумаков, оказывается, нежно держал за руку во время посещения ресторана! И все это, конечно, в отсутствие жены. «Разоблачающий» снимок разместила на своей странице в соцсети сама Жанна.

«Как говорится, держи врага поближе к себе, так что после последних публикаций, я решила не оставлять надолго вместе Алексея и Жанну. Даже на концерт ее мужа Гарика решила их вдвоем не отпускать», — пошутила певица, назвав подругу в сторис «разлучницей.

Разобраться в этой истории было не так просто, но в итоге троица дружно отправилась на концерт Мартиросяна во главе с бдительной Юлией.

К слову, недавно Чумакова уличили во флирте с другой девушкой. Пока супруга с дочкой Амелией отдыхали в Барселоне, он мило пообщался с ведущей шоу Ириной Чесноковой и даже хотел ее поцеловать.

Впрочем, как рассказала сама Ковальчук, они с мужем «любят пошалить», причем не только на сцене. Звездная парочка вместе уже восемь лет и, появляясь вместе на публике, буквально излучают взаимную нежность и взаимопонимание.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Чумаков и Ковальчук сымитировали секс в коридоре на свадьбе.