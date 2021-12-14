Ковальчук побоялась отпускать Чумакова на концерт с «разлучницей»-женой Мартиросяна

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 015

В отсутствие законной супруги певец, похоже, не бывает обделен вниманием женщин.

Фото, видео: Instagram @juliakovalchuk

Певица Юлия Ковальчук решила не оставлять своего супруга Алексея Чумакова надолго одного. Как выяснилось, вокруг певца в тот же миг появляются другие женщины, которые не прочь пофлиртовать. Экс-солистка группы «Блестящие» решила положить конец этим безобразиям и отныне «держит при себе» и мужа и «разлучниц», чтобы контролировать ситуацию.

На своей странице в Instagram Ковальчук опубликовала совместное видео с супругом и «коварной соперницей» — Жанной Левиной-Мартиросян, которую ее Чумаков, оказывается, нежно держал за руку во время посещения ресторана! И все это, конечно, в отсутствие жены. «Разоблачающий» снимок разместила на своей странице в соцсети сама Жанна.

«Как говорится, держи врага поближе к себе, так что после последних публикаций, я решила не оставлять надолго вместе Алексея и Жанну. Даже на концерт ее мужа Гарика решила их вдвоем не отпускать», — пошутила певица, назвав подругу в сторис «разлучницей.

Разобраться в этой истории было не так просто, но в итоге троица дружно отправилась на концерт Мартиросяна во главе с бдительной Юлией.

К слову, недавно Чумакова уличили во флирте с другой девушкой. Пока супруга с дочкой Амелией отдыхали в Барселоне, он мило пообщался с ведущей шоу Ириной Чесноковой и даже хотел ее поцеловать.

Впрочем, как рассказала сама Ковальчук, они с мужем «любят пошалить», причем не только на сцене. Звездная парочка вместе уже восемь лет и, появляясь вместе на публике, буквально излучают взаимную нежность и взаимопонимание.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Чумаков и Ковальчук сымитировали секс в коридоре на свадьбе.

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.47
0.06 82.83
-0.04
Секс на высоте: какие знаки зодиака самые страстные любовники

Последние новости

20:23
Сегодня просто не твой день: в чем интимные слабости мужчин по знаку зодиака
20:15
В Екатеринбурге неизвестный вынес из отделения банка 10 миллионов рублей
19:55
Глава Роспотребнадзора назвала основные симптомы штамма «омикрон»
19:49
Растливший сотни гимнасток из США врач получил 200 лет тюрьмы
19:40
Дробыш рассказал, почему зрителей «душат Киркоровым» на «голубых огоньках»
19:32
Глава «Интер РАО» рассказал о конкурентном преимуществу цен на электроэнергию в РФ

Сейчас читают

Директор Лепса о состоянии певца: «Всю жизнь таблетки пьет»
На работу — с радостью: Как по дате рождения выбрать подходящую профессию
Притягивают бедность: Что нельзя делать с деньгами, чтобы не лишиться состояния
Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа