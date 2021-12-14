Поклонники за элегантным образом Кадышевой разглядели тяжелую болезнь

Надежда Кадышева шокировала поклонников своим внешним видом на съемке новогоднего концерта, прошедшего в 13 декабря в московском «Крокус Сити Холле» — по всем телевизорам страны его покажут уже 1 января будущего года.

Образ певицы был крайне непривычен — она приехала в ярком пальто с цветочным принтом и воротником из ярко-розового искусственного меха. Прическа ее также была необычна, вместо привычных объемных кудрей с пышным начесом — низко собранный хвост и выпущенные по бокам прядки.

Для выступления она выбрала еще более запоминающийся образ — яркое платье цвета фуксии, с рукавами-фонариками и вышивкой.

Но больше всего шокировало поклонников звезды, исполнившей на концерте свой хит «Широка река» не это — а крайне изможденное лицо певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДНИ. РУ (@dniru)

Она собиралась покинуть мероприятие еще до его окончания — но фанаты и журналисты, все же, подстерегли ее на выходе, успев сделать несколько фотографий. По лицу Кадышевой поклонники предположили, что певица тяжело болеет — в Instagram-аккаунте портала dni.ru ошарашенные пользователи соревнуются в предположениях.

«Видать при последней подтяжке что-то пошло не так»;

«Она просто психически больна»;

«Видно, что человек болен — по глазам», — нашли консенсус комментаторы.

Слухи о тяжелой болезни звезды родились задолго до появления этих фотографий в сети — их подогревает длительный перерыв в ее сценической карьере. Но ранее 5-tv.ru рассказывал, что проблем со здоровьем у Кадышевой, по ее заверениям, нет — просто она любит хорошо отдохнуть.