Поклонники за элегантным образом Кадышевой разглядели тяжелую болезнь
Необычная одежда, непривычная прическа — но больше всего поразились фанаты не этому.
Фото: globallookpress / Valery Lukyanov
Надежда Кадышева шокировала поклонников своим внешним видом на съемке новогоднего концерта, прошедшего в 13 декабря в московском «Крокус Сити Холле» — по всем телевизорам страны его покажут уже 1 января будущего года.
Образ певицы был крайне непривычен — она приехала в ярком пальто с цветочным принтом и воротником из ярко-розового искусственного меха. Прическа ее также была необычна, вместо привычных объемных кудрей с пышным начесом — низко собранный хвост и выпущенные по бокам прядки.
Для выступления она выбрала еще более запоминающийся образ — яркое платье цвета фуксии, с рукавами-фонариками и вышивкой.
Но больше всего шокировало поклонников звезды, исполнившей на концерте свой хит «Широка река» не это — а крайне изможденное лицо певицы.
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Она собиралась покинуть мероприятие еще до его окончания — но фанаты и журналисты, все же, подстерегли ее на выходе, успев сделать несколько фотографий. По лицу Кадышевой поклонники предположили, что певица тяжело болеет — в Instagram-аккаунте портала dni.ru ошарашенные пользователи соревнуются в предположениях.
«Видать при последней подтяжке что-то пошло не так»;
«Она просто психически больна»;
«Видно, что человек болен — по глазам», — нашли консенсус комментаторы.
Слухи о тяжелой болезни звезды родились задолго до появления этих фотографий в сети — их подогревает длительный перерыв в ее сценической карьере. Но ранее 5-tv.ru рассказывал, что проблем со здоровьем у Кадышевой, по ее заверениям, нет — просто она любит хорошо отдохнуть.
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