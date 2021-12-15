Разрез до пояса: Лорак «засветила» зону бикини в платье без белья

Известная певица не стесняется своей фигуры: кто-то же должен оценить ее старания в спортзале?

Не все звезды российской эстрады старше 40 лет могут похвастаться идеальной фигурой, но к таким счастливицам точно относится певица Ани Лорак. Внешность артистки свела с ума зрителей «Главного новогоднего концерта» в Crocus City Hall: селебрити не надела нижнее белье под платье, чтобы добавить «перчинки» к образу.

Хорошо известно, что 43-летняя Лорак обожает спорт. Именно поэтому, в частности, может позволить себе носить очень откровенные наряды. Так, для очередного выступления звезда выбрала элегантное платье с подкладными плечами строго кроя, кокетливо обрамляющее зону декольте и бикини. Вырез на левой ноге был огромен и тянулся до линии пояса — кажется, певица очень хотела, чтобы поклонники оценили результат ее титанических трудов на тренажерах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

«Боже, я хочу такое платье!»

«Под ним нет трусиков — очень секси!!!»

«Роскошный образ, Ани!!! Вы просто супер!» — восхищались Лорак комментаторы в сети.

Конечно, разрез на ноге был плотно зафиксирован тканью в тон кожи артистки — в противном случае при малейшем движении зрители точно увидели бы лишние детали. К сожалению или к счастью, но пока Ани Лорак предпочитает обходиться без громких скандалов относительно своей сексапильности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Ани Лорак высмеяла мужской маникюр, взглянув на руки Николая Баскова.