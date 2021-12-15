Как подчеркнуть харизму девочки-Льва, выбрав ей красивое имя

Выбирая имя будущему ребенку, многие родители предпочитают проверенные временем или поколениями родственников, отдавая дань моде или называя именами знаменитостей. При этом они часто не задумываются о том, что неверно подобранное имя может навредить малышке, а правильное — усилить запрограммированные звездами лучшие качества. Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова в беседе с 5-tv.ru раскрыла самые счастливые имена для девочек, рожденных с 23 июля по 22 августа.

Под знаком Льва, которым управляет Солнце, рождаются необыкновенные девочки.

«Девочки-Львы — самые лучшие, без преувеличения: они красивы, умны, умеют общаться и подать себя, словом — настоящие королевы», — охарактеризовала провидица представительниц прекрасного пола, рожденных в конце лета.

Особый колорит и королевскую стать им придадут величественные, но в то же время звучные и красивые имена: Елизавета, Екатерина, Мария.

Кроме того, «цветочные» имена — Маргарита, Лилия, Роза — подчеркнут яркость и харизматичность этих женщин.

Категорически не подходят девочкам-Львам короткие и мягко звучащие имена, с большим количеством «М» и «Л»: они делают их неуверенными и сомневающимися в своей привлекательности.

«Для них это совершенно неприемлемо, потому что Лев любит находиться в центре внимания и, если этот знак обделен вниманием, жизнь его будет несчастной», — подытожила астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вселить уверенность в мальчика-Льва, выбрав подходящее для него имя.