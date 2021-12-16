Подруга гниющего заживо Губина о его состоянии: «Не так хорошо, чтобы выйти на сцену»

В прогремевшем этой осенью интервью певец рассказал о вываливающихся зубах и постоянных мучениях в одиночестве. Говорил, так устал, что уже ждет своей смерти.

Состояние здоровья звезды 90-х Андрея Губина не критическое, но пока он не готов выступать перед публикой. Об этом журналистам рассказала его подруга, экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта.

Певица появилась на ХIII церемонии награждения премии Brand Awards 2021, которая проходила в эту среду в Москве. Она дала небольшое интервью, в котором раскрыла творческие планы. Артистка готовится к выходу нового сольного альбома. В ходе беседы поделилась и гордостью за успехи сынишки и предвкушением новогодних праздников — провести их собирается дома с семьей.

С Андреем Губиным, по словам Беретты, она периодически общается. Как известно, этой осенью исполнитель шокировал публику большим и откровенным интервью. Он признался, что неизлечимо болен, живет в постоянных мучениях и практически гниет заживо, вот-вот потеряет все зубы. Певец говорил, что уже не боится неминуемой смерти, даже ждет ее, настолько устал от своего недуга. Но сейчас его состояние относительно стабильно, считает Юлия Беретта.

«Оно не так плохо, чтобы лежать в больнице, но не так хорошо, чтобы выйти на сцену», — цитирует певицу Teleprogramma.pro.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Андрея Губина подозревают в наличии не только физического, но и психического заболевания. В эксклюзивном интервью психиатр Василий Шуров призвал как можно скорее принудительно госпитализировать исполнителя, объясняя это очевидной манией преследования.