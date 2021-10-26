Психиатр призвал принудительно госпитализировать тяжело больного Губина

Позаботиться о здоровье некогда популярного исполнителя некому. Его родители умерли, а своей семьей он так и не обзавелся.

Певец Андрей Губин много лет назад покинул сцену из-за тяжелого недуга. По словам артиста, он страдает левосторонней прозопалгией лица, которая доставляет ему страшные боли. Однако по словам психиатра Василия Шурова, у некогда популярного исполнителя может быть и другое заболевание психиатрического характера.

«Сейчас мы видим выраженный психиатрический дефект. Я могу констатировать, что он опасен для себя и для окружающих, потому что он крайне гневлив», — отметил специалист по ментальному здоровью на своем канале на YouTube.

По мнению специалиста, в данном случае прозопалгия, на которую жалуется Губин, является лишь симптомом. В то время как поведение певца с точки зрения психиатра свидетельствует о наличии более серьезной проблемы.

Шуров указывает на то, что артист в последнее время крайне агрессивно реагирует на других людей. Губин жалуется на то, что его буквально мучают соседи, постоянно делающие ремонт, заставляя его мучиться от громких раздражающих звуков. Также ему досаждают в спортзале, где он занимается, чтобы облегчить боли. По мнению психиатра, это напоминает манию преследования.

Специалист полагает, что Губина необходимо госпитализировать, потому что его агрессия в отношении кого-либо может привести к непредсказуемым последствиям. Однако позаботиться о здоровье артиста практически некому. Родители певца умерли, своей семьи у него нет.

Недавно артист признался журналистам, что чувствует себя великомучеником и буквально гниет заживо. По словам артиста, он хочет умереть побыстрее, потому что уже не надеется на благополучный исход.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что страдающий от тяжелой болезни Губин отказывается признавать внебрачных детей.