Синдром Хоботовой: почему женщины продолжают опекать бывших мужей

Психолог Елена Русинова в интервью 5-tv-ru призвала не проецировать на мужчин навязанные с детства женщинам стереотипы.

Многие узнают в поступках главных героев фильма «Покровские ворота» себя или переживших своих расставание подруг. Почему люди продолжают из-за всех сил цепляться за развалившийся брак и как не проецировать на мужчин навязанные с детства женщинам стереотипы, в интервью 5-tv-ru рассказала психолог Елена Русинова.

«Высокие, высокие отношения», — восклицали герои фильма «Покровские ворота», наблюдая за любовным треугольником Хоботова, Маргариты Павловны и Саввы Игнатьича.

«Недавно отставленный, но не вполне отпущенный» бывший муж Лев Евгеньевич при «женщине весомых достоинств» Маргарите Павловне точно описывает модель созависимых отношений. Они возникают, полагает эксперт, из-за разнонаправленных стремлений представителей слабого и сильного пола. Женская психика устроена так, что в отношениях ей важно принадлежать мужчине. Мужчины же, напротив, стремятся быть свободными и не воспринимают себя единым целым с женщиной, даже если она выходит за него замуж, думая, что теперь всю жизнь будет за ним как за каменной стеной.

Такая модель поведения формируется еще в раннем детстве, и многие — не всегда правильные — установки закладываются родителями и учителями.

«Девочку с детства не учат быть женщиной: у нас нет школ женщин, где бы ее учили быть женой. Вместо этого ее учат быть матерью», — объяснила эксперт.

Девочка играет в дочки-матери, отрабатывая навыки помощи старшим по хозяйству, следит и нянчится с младшими братьями и сестрами, ухаживает за животными. И, конечно, ожидает похвалы: чем больше она проявит себя шаблонным образом, тем большую порцию одобрения она получит. А затем круг замыкается.

У девушки образуется патологическая взаимосвязь: она думает, что, если она приносит пользу другим и ее хвалят, значит ее любят. Становясь взрослой, она переносит эти семейные стереотипы и на любовные отношения: чем больше делаешь для мужчины, тем сильнее он любит. Происходит трансляция модели «сделал-похвалили» на отношения с возлюбленным: чем больше жена заботится и ведет себя как мамочка по отношению к мужу, тем сильнее в ней появляется уверенность, что таким образом мужчина зависит от нее и уж точно никуда не денется. Однако стоит помнить, что это прямой путь к тупиковым отношениям, которые в конце концов разрушатся.

«Мужчина рядом с собой хочет иметь не мать, а женщину», — заявила психолог.

Когда мужчина уходит от женщины, она все равно продолжает о нем заботится, совершая ошибку.

Что заставляет женщин играть роль наседки с экс-мужьями

Причина № 1

Женщине кажется, что мужчина сам не справится: он слишком инфантильный и у него не хватит ума и способности позаботиться о себе. И, внимание, только она знает, как ему лучше жить. Мнимая беспомощность вынуждает ее «носиться» с вечным дитем.

Причина № 2

Продолжая заботиться о мужчине, женщина сама себя обманывает: ей кажется, что если она продолжит окружать бывшего усиленной заботой, то он вернется. Однако в действительности этого либо не происходит, либо случается крайне редко.

Причина № 3

Женщина по-прежнему ощущает себя замужем: это своего рода защита от страха одиночества. Причем даже если экс-супруг давно женат на другой женщине. Это еще и страх новых отношений, которых брошенная женщина сторонится, опасаясь снова быть оставленной. Гиперопека выступает в роли защитного кокона, зоны нелогичного, но комфорта.

«В любом случае такая женщина оказывается нереализованной ни в личностном плане, ни как жена, ни как женщина и, тратя много энергии на такие фантомные отношения, она не может добиться в жизни ничего нового, интересного для себя и снова быть счастливой», — подытожила психолог.

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