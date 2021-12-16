Волшебство наяву: как поставить на службу эффект Пигмалиона в личной жизни

Практикующий психолог Ольга Хабибулина в интервью 5-tv-ru привела действенные советы по воплощению желаемого в реальность при помощи визуализации личной жизни и карьеры.

Помните героиню Ирины Муравьевой, утверждавшей, что она «самая обаятельная и привлекательная», и в итоге позитивное переименование действительно кардинально изменило жизнь одинокой женщины? Инженер Надя Клюева успешно применила психологический метод под названием «эффект Пигмалиона». Действенные советы по воплощению желаемого в реальность при помощи визуализации личной жизни в интервью 5-tv-ru привела практикующий психолог Ольга Хабибулина.

«Эффект Пигмалиона, или Розенталя — это феномен оправдывающихся ожиданий, когда-то, во что мы верим, наши убеждения и представления становится реальностью», — объяснила эксперт.

Свое название психологический эффект позаимствовал у мифа Древней Греции. История гласит, что скульптора Пигмалион вырезал из слоновой кости скульптуру прекрасной женщины, в которую влюбился. Мужчина наряжал и боготворил ее, но статуя так и оставалась безмолвной, пока он не взмолился и не попросил Афродиту дать ему жену, похожую на ту, которую он изваял. В ответ на горячие просьбы богиня любви оживила скульптуру, осчастливив Пигмалиона.

Эксперт провела параллель с выражением из Библии «по вере вашей да будет вам». Кроме того, наши ожидания от реализации пророчества и определяют характер наших действий, «заставляя» самопророчество сбываться.

Действительно, наши мысли материальны, но для того, чтобы правильно и успешно применять эффект Пигмалиона в повседневной жизни — в отношениях с детьми, партнером, при построении карьеры мечты — важно определиться, что вы изначально хотите на самом деле, отметила психолог.

«Представьте себя на месте того скульптора, который делает наброски идеальной статуи. Опишите желаемое, не скупясь на краски, эмоции и чувства. Это может быть что-то уже существующее в вашей жизни, но что вы бы хотели изменить», — раскрыла эксперт технику визуализации.

Полученную в вашей голове картинку обязательно зарисуйте или запишите. Сделайте этот шаг максимально подробно, пусть эта картинка оживет, заиграет разными оттенками.

Какую карьеру вы планируете, сколько вы хотите зарабатывать, какие желаете установить отношения с партнером, какие — с вашими детьми, а самое главное — каких конкретно изменений вы ожидаете — это те вопросы, на которые вы должны ответить себе в первую очередь. Для воплощения запланированного можно применять различные методы, самое простое из которых — «слова-разрешения».

«После того, как верования и убеждения сформированы через слова и фразы, вы можете использовать нейролингвистический подход», — пояснила специалист.

Для того, чтобы заставить мозг перестроиться, призовите в помощь речевые установки, начинающиеся с фразы «я разрешаю себе…» и далее подставляя нужную формулировку.

«Я разрешаю себе быть счастливой мамой, женой, сестрой, начальницей и так далее», — привела пример психолог.

Методы для формирования желаемого образа, «картинки»

Большим подспорьем в визуализации мечты может стать доска желаний. Для этого выберите изображения, которые будут напоминать вам о том, какую картинку в итоге вы хотите. Желательно, чтобы она всегда была на видном месте, в том числе в виде заставки на телефоне.

Эффект Пигмалеона предполагает, что сила фокуса на объекте увеличивает и формирует нашу реальность. И для того, чтобы мечты сбывались, можно просто думать об этом постоянно, тем самым вы еще сильнее сконцентрируетесь на желаемом.

«Фокусируйтесь на том, что вы хотите и верьте в это всем своим сердцем, и тогда это обязательно случится», — резюмировала психолог Ольга Хабибулина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что кризис среднего возраста несет людям с 30 до 50 лет и какие внезапные желания, о которых можно впоследствии пожалеть, возникают.