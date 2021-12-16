Политолог Сатановский о потеплении отношений США и РФ: «Можно попросить только Деда Мороза»

В отношениях США и РФ вряд ли можно ожидать потепления, а критической точкой может стать ядерная война. Такое мнение 5-tv.ru высказал политолог Евгений Сатановский, комментируя заявление американского сенатора Джима Риша, который предложил объявить Россию «спонсором терроризма».

«Вплоть до ядерной войны [дойдут охлаждения в отношениях с США]. Перспектив много. Пока Россия существует, пока Запад существует, и западные коллеги ставят перед собой четкую и понятную задачу, чтобы России не стало», — пояснил он.

Эксперт иронично отметил, что потепления в отношениях двух держав можно просить только у Деда Мороза.

«Потепления бывают, когда вы напугали вашего противника до икоты. Когда он понимает, что ему сейчас будет хана. Вот Никита Хрущев бомбой шандарахнул на Новой земле, Карибский кризис устроил. После этого может быть и потепление. А мы ж прилично себя ведем, приличные люди. Тогда почему американцы должны идти на какое-то потепление?» — возмутился Сатановский.

Ранее 5-tv.ru, что президент РФ Владимир Путин предупредил президента Финляндии о недопустимости вооружений НАТО у границ России.