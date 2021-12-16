Врач объяснил, почему выздоровевшая от СОVID-19 Лариса Гузеева задыхается

Переболевшая чуть больше месяца назад COVID-19 телеведущая Лариса Гузеева до сих пор пытается справиться с последствиями болезни. В недавних выпусках шоу «Давай поженимся» зрители могли заметить, с каким трудом ей дается вести программу. Она часто кашляет и будто пытается набрать в легкие больше воздуха. Однако, по словам врача — пульмонолога Сергея Пурясева, дыхательной недостаточности у Гузеевой нет, но воспаление присутствует.

«Что тут можно сказать? Типичный ларингит — воспаление голосовых связок и гортани. А вот симптомов дыхательной недостаточности я не увидел, темп речи и одышка в пределах нормы», — объяснил Пурясев в интервью KP.RU.

Но медик отмечает — даже незначительные осложнения на органы дыхания после перенесенного коронавируса тоже крайне опасны. Ведь воспалении из гортани может опуститься в бронхи.

«А там сосуды затромбованы — вот это уже страшно», — добавил он.

По его мнению, Гузеевой ни в коем случаем нельзя пускать все на самотек. Необходимо делать ингаляции, проводить физиотерапию, полоскать горло и больше пить теплой воды, отдыхать, правильно питаться и минимизировать нагрузку. Тогда в течение года постковидные симптомы перестанут мучать телеведущую.

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