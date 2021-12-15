В Минздраве рассказали о странном воздействии COVID на мозг и опасных «побочках»
Главный психиатр ведомства Зураб Кекелидзе предупреждает: порой постковидный синдром может делать человека совершенно беспомощным.
Фото: Depositphotos / Wavebreakmedia
Влияние коронавируса и всех его штаммов на организм человека изучено еще не до конца, но уже сегодня можно сказать, что главный удар приходится не только на дыхательную систему, но и на мозг. Именно поэтому постковидный синдром может приводить к серьезным проблемам с памятью. Об этом рассказал главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.
Эксперт уточнил, что в подавляющем большинстве случаев люди даже не осознают проблем, которые приносит COVID. На приеме после выздоровления пациенты в основном ни на что не жалуются, однако неочевидных «побочек» может быть очень много.
Возвращаясь к разговору о дыхательной системе, врач отметил, что ряд спортсменов после перенесенной болезни начинают буквально задыхаться — одышка появляется уже в первые минуты тренировок. Связывают с постковидным синдромом это не все. Так же, как и настоящую амнезию — провалы в памяти — и банальную повышенную раздражительность.
«Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, что, видимо, COVID как-то воздействует на мозг — проникает в какую-то часть мозга. А куда — этих данных нет. То, что с центральной нервной системой заболевание связано, — это без всякого сомнения», — заключил Зураб Кекелидзе в интервью РБК.
А также добавил, что коварство коронавируса заключается в его умении «растворять» гематоэнцефалический барьер — образный «забор», препятствующий проникновению части веществ из крови в мозг. Вследствие этого и появляются странные «побочки».
Ранее 5-tv.ru рассказал, как выявить бактериальную инфекцию при COVID-19.
- 15 дек
- Вирусолог объяснил искусственное происхождение омикрон-штамма коронавируса
- 15 дек
- Pfizer: заразившийся одновременно «омикроном» и «дельтой» может родить новый вирус
- 15 дек
- Повтор выплат и шутка про штрафы: что важно знать о совещании Путина об «омикроне»
- 14 дек
- Центр Гамалеи создал модификацию «Спутника V» для борьбы с омикрон-штаммом
- 14 дек
- В России создали тест-системы для выявления омикрон-штамма COVID-19
- 14 дек
- Прячь улыбку: как коронавирус влияет на зубы и чем их восстановить
- 13 дек
- Доктор Комаровский рассказал, как выявить бактериальную инфекцию при COVID-19
- 13 дек
- Зарегистрирован первый в мире случай смерти от омикрон-штамма коронавируса
- 13 дек
- Привитые иностранными вакцинами смогут получить сертификат переболевшего COVID-19
- 13 дек
- Старое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным в борьбе с коронавирусом
Читайте также
87%
0.06 82.83
-0.04
Нашли ошибку?