В Минздраве рассказали о странном воздействии COVID на мозг и опасных «побочках»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 271

Главный психиатр ведомства Зураб Кекелидзе предупреждает: порой постковидный синдром может делать человека совершенно беспомощным.

В Минздраве рассказали о странном воздействии COVID на мозг и опасных «побочках»

Фото: Depositphotos / Wavebreakmedia

Тема:
Эпидемия коронавируса

Влияние коронавируса и всех его штаммов на организм человека изучено еще не до конца, но уже сегодня можно сказать, что главный удар приходится не только на дыхательную систему, но и на мозг. Именно поэтому постковидный синдром может приводить к серьезным проблемам с памятью. Об этом рассказал главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.

Эксперт уточнил, что в подавляющем большинстве случаев люди даже не осознают проблем, которые приносит COVID. На приеме после выздоровления пациенты в основном ни на что не жалуются, однако неочевидных «побочек» может быть очень много.

Возвращаясь к разговору о дыхательной системе, врач отметил, что ряд спортсменов после перенесенной болезни начинают буквально задыхаться — одышка появляется уже в первые минуты тренировок. Связывают с постковидным синдромом это не все. Так же, как и настоящую амнезию — провалы в памяти — и банальную повышенную раздражительность.

«Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, что, видимо, COVID как-то воздействует на мозг — проникает в какую-то часть мозга. А куда — этих данных нет. То, что с центральной нервной системой заболевание связано, — это без всякого сомнения», — заключил Зураб Кекелидзе в интервью РБК.

А также добавил, что коварство коронавируса заключается в его умении «растворять» гематоэнцефалический барьер — образный «забор», препятствующий проникновению части веществ из крови в мозг. Вследствие этого и появляются странные «побочки».

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