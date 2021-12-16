Скупать доллары или продавать? К чему приведет указ Байдена об увеличении госдолга США

Чего ждать миру после решения американского лидера: резкого повышения цен на товары и услуги или стабильность? Краха доллара или укрепления позиций? Ситуацию прояснил экономист Денис Горулев.

Президент США Джо Байден подписал указ об увеличении лимита госдолга на 2,5 триллиона долларов. Таким образом, теперь он составит 31,4 триллиона долларов. Как это отразится на мировой экономике? Продавать американскую валюту или нет? Что будет с курсом рубля в 2022 году? Своим прогнозом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru поделился директор Института цифровой экономики СПбГЭУ Денис Горулев.

Готовиться к худшему?

Чтобы оценить перспективы, для начала важно разобраться с терминологией. Хорошо известно, что президент США уже давно стал поговаривать о возможном дефолте. А все — из-за нестабильности доллара. Американской валюты оказалось так много, что фактически подкрепить ее нечем. Все держится «на доверии». А если его не будет?

«За последние два года мы столкнулись с долларовой инфляцией. Причем если у нас сталкиваемся с инфляцией издержек, то мировая инфляция — это инфляция спроса, то есть вызванная избыточной денежной массой. Избыток связан с тем, что США имитировали целый ряд денежной массы, чтобы обеспечить поддержку граждан и отдельных секторов экономики в условиях пандемии», — отметил эксперт.

Именно поэтому правительству Штатов не оставалось ничего, кроме очередного повышения лимита госдолга. По мнению Дениса Горулева, очередной виток проблем точно скажется на стабильности доллара, но, скорее всего, без привязки к другим валютам. В частности, резкого ухудшения ситуации с рублем в 2022 году ждать не приходится. Впрочем, все может измениться, если Центробанк кардинально пересмотрит ключевую ставку или что-то случится с ценой на нефть.

Впрочем, серьезные неприятные «побочки» от решения Байдена все же имеют место. Горулев не исключил, что в ближайшее время цены на товары в мире резко подскочат.

«Что касается доллара в мире, в среднесрочной перспективе это приведет к еще большему увеличению инфляции и снижению покупательской способности доллара. Пока биржевые индексы нормальную волатильность имеют, пока NASDAQ не упал (а он скоро упадет), все еще более или менее адекватно. В этом контексте, скорее, надо говорить о том, что мы столкнемся с мировым ростом цен вообще на все», — констатировал экономист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что произойдет, если в США объявят дефолт.