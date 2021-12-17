🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 декабря, Луна в Близнецах благоволит заключению сделок и контрактов. А вот про путешествия лучше забыть — сейчас не лучшее время для смены обстановки.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 декабря, на растущей Луне важно заняться решением текущих проблем. Если постоянно откладывать дела — можно остаться и без нервов, и без финансов. В эту пятницу лучше не экспериментировать с алкоголем и аферами: может пошатнуться здоровье.
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♈ Овен
Овен, 17 декабря для вас — нелегкий день, однако печалиться не стоит. Любых успехов можно добиться, если проявить должное упорство. А оно у вас, поверьте, есть! Не бойтесь просить советов у авторитетных личностей, если понимаете, что не справляетесь сами. Сделайте все возможное, чтобы добиться поставленных целей.
Космический совет: научитесь делать из патовой ситуации выигрышную.
♉ Телец
Телец, что самое главное в жизни для вас? Деньги? Слава? Признание? Звезды подсказывают, что все-таки речь идет о любви и счастье. Если вам не нравится ситуация, в которой оказались, смело ее меняйте. Конечно, сначала будет трудно, но ваши старания, поверьте, даром не пройдут.
Космический совет: не бойтесь двигаться навстречу счастью.
♊ Близнецы
Близнецы, 17 декабря не вздумайте вести «подковерных игр». Все обернется большими проблемами. Порой вы бываете непримиримы, и сами это знаете, но сегодня очень важно контролировать эмоции и чувства. От того, как проведете этот день, будет зависеть ваше будущее.
Космический совет: в любом деле играйте по правилам.
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♋ Рак
Рак, 17 декабря проведите в максимально доброжелательной атмосфере. Если нет напряженной работы, позвольте себе немного расслабиться, отдавшись любимому занятию. Хотите петь? Пойте! Хотите танцевать? Танцуйте! Вы точно знаете, как сделать себя счастливым. А на мелкие неприятности махните рукой.
Космический совет: если жаловаться на судьбу — удача отвернется.
♌ Лев
Лев, 17 декабря — день испытаний. Судьба испытывает вас на прочность и не смейте сопротивляться. Вы может получить массу неожиданных сюрпризов, и все нужно будет принять с благодарностью. Не тушуйтесь, если вас попросят о помощи. За все воздастся сполна.
Космический совет: не сдерживайте благородные порывы.
♍ Дева
Дева, по возможности, проведите этот день с дорогими и близкими людьми. Не скупитесь на чувства и эмоции, дарите праздник окружающим! В это нелегкое время любое трогательное слово поможет несчастному обрести крылья. Возьмите на себя миссию созидателя.
Космический совет: любите и будьте любимы.
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♎ Весы
Весы, 17 декабря вам предстоит пройти ряд испытаний. Соберитесь с силами и проявите мужество. Ни в коем случае нельзя показывать окружающим свой страх. Не позволяйте сторонним личностям втягивать себя в опасные авантюры и «садиться на шею». В противном случае рискуете потерять все, что имеете.
Космический совет: не скупитесь на помощь близким и родным.
♏ Скорпион
Скорпион, сегодня рискуете попасть в просак, случайно задев кого-то словом или делом. Пожалуйста, будьте осторожны во всем. Иначе получите больную «пощечину». Если все-таки ссора произошла, постарайтесь сразу загладить вину. Кто бы перед вами не стоял. 17 декабря — день созидания. Опасно нарушать это правило.
Космический совет: будьте внимательны к чувствам людей.
♐ Стрелец
Стрелец, в эту пятницу вас ждет масса интересных приключений! Возможно, позитивных, а возможно, негативных. Вы должны быть готовы ко всему, но не стремитесь сражаться с трудностями воинственными методами. Для начала анализируйте возможные последствия и только после этого действуйте. Но действуйте решительно.
Космический совет: сдерживайте негатив ради общего блага.
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♑ Козерог
Козерог, сегодня, наконец, вы должны осознать, что живете ради собственного удовольствия. Если это никогда не приходило в голову — вас безнадежно использовали, затуманивая разум. Не позволяйте «отрываться на себе». Делайте это сами. Любите, дышите, стремитесь увидеть мир! Это же в вашем духе!
Космический совет: перестаньте оправдываться за то, что любите.
♒ Водолей
Водолей, 17 декабря посвятите рутинным делам. К сожалению, кроме вас с ними некому разобраться, а сделать это очень нужно. Если оставить все на понедельник — выбьетесь из сил совсем. Сегодня важна предельная концентрация. Будьте внимательны: на вас лежит большая ответственность за каждое действие. Рискуете потерпеть убытки, если начнете лениться.
Космический совет: в сложном деле рассчитывайте только на себя.
♊ Рыбы
Рыбы, если хотите добиться чего-то большего, вы просто обязаны начать действовать сейчас. Да, конец недели. Да, хочется расслабиться. Но это не значит, что можно предавать мечту. Будьте благоразумны и немного расчетливы: подумайте о будущем уже сегодня.
Космический совет: ваша судьба — в ваших руках.
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