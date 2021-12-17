Медведева опозорилась перед Волей и Утяшевой: «Похоронила свою репутацию»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 006

Наталия Медведева рассказала о самой неудачной шутке в адрес Павла Воли и Ляйсан Утяшевой

Медведева опозорилась перед Волей и Утяшевой: «Похоронила свою репутацию»

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Актриса вспомнила шутку, за которую ей до сих пор стыдно, хоть и прошло уже десять лет.

Наталия Медведева крайне неудачно пошутила в адрес Павла Воли и Ляйсан Утяшевой десять лет назад, но стыдно ей до сих пор. О том, как она в пьяном виде опозорилась перед коллегой-юмористом и его женой-гимнасткой, актриса рассказала в интервью Петру Плоскову.

По словам Медведевой, на одном из мероприятий она проводила время за бокалом-другим и увидела звездную парочку. Вообще на тусовках она старается проявлять осторожность и много не пить, так как от алкоголя тут же развязывается язык, и к добру это не приводит. Но в тот вечер было уже поздно — под действием горячительного Медведева пошла знакомиться с олимпийской чемпионкой и задавать ей неудобные вопросы.

«Мне очень стыдно, я каждый раз вспоминаю… Подошла к ним знакомиться и начала такую чушь говорить: „Ляйсан такие шпагаты делает! Вот у вас там…“. Начала пошлый юмор выдавать. Я просто похоронила свою репутацию!» — вспоминала звезда Comedy Woman.

Медведева была еще не настолько затуманена спиртным, чтобы не понять — попала в яму, и все попытки выбраться бесполезны. Артистка разнервничалась, пыталась выкрутиться, но закапывала себя лишь глубже. Павел Воля отнесся к ситуации с пониманием и как-то постарался смягчить ее. С тех пор звезды больше не встречались.

«Они думают, что я идиотка. Если встречу Ляйсан, скажу, что не идиотка. Хотя, может, ей все равно, она не помнит, а я переживаю», — рассуждала Медведева.

Впервые широкая публика увидела актрису на сцене КВН, в составе команды «Федор Двинятин». С ней выступал и Александр Гудков, который также сделал успешную карьеру в шоу-бизнесе. Позже женщины из разных команд КВН, взяв в свою компанию Гудкова и Дмитрия Хрусталева, организовали Comedy Woman.

У каждой из участниц был свой образ — эдакая русская баба, сексуальная дива, подвыпившая питерская поэтесса… Медведева продолжила линию «Двинятина», выходя на сцену с безумными номерами маленькой, но громкой, гротескной дамы «с чудинкой». Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Наталия Медведева ушла из КВН.

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