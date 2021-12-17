Богомолов о жизни с Собчак: «Не думаю, что все могу доверить близкому человеку»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 689

Режиссер Богомолов рассказал о моментах недоверия в браке с Ксенией Собчак

Богомолов о жизни с Собчак: «Не думаю, что все могу доверить близкому человеку»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Режиссер признался, что хоть и покорен женственностью и нежностью супруги, некоторые свои проблемы обсуждать с ней не может.

После двух лет брака с Ксенией Собчак Константин Богомолов заговорил о недоверии в отношениях. Хоть он и обожает избранницу по-прежнему, порой свои переживания оставляет в секрете, не делится.

В откровенном интервью Ирине Безруковой Богомолов рассказал, какой бывает дома его супруга. Оказывается, за образом жесткой журналистки, не жалеющей ни коллег, ни друзей в своих едких замечаниях, прячется море нежности.

«Она женщина, очень-очень женщина. И эта женская составляющая не отменяет в ней профессиональных качеств. Как и в любом человеке, в любви все прекрасные качества расцветают, а все негативные прячутся, потому что боятся этого света. Ксения прекрасная женщина. Мне это в ней нравится. А уж какой она человек, я тоже могу говорить бесконечно», — отметил режиссер.

По словам Константина Богомолова, они с женой очень похожи, им интересно друг с другом, но некоторые трудности Константин все же привык преодолевать, не посвящая в них возлюбленную. Он считает, что исповедь всегда обременяет слушателя, даже если тот испытывает радость от возможности помочь. Это недоверие режиссер назвал своей проблемой, с которой нужно работать.

«Не думаю, что я все могу доверить близкому человеку, не потому, что не доверяю. Я привык сам собой решать все это. Не уверен, что другому это может быть вообще интересно», — заключил супруг Собчак.

5 ноября журналистке исполнилось 40 лет. Как пишет WMJ.ru, режиссер показал жену в новом свете в трогательном поздравлении. В ее смирении не бывает покорности, в силе таится слабость, а в нежности — нет лжи. Так написал о Собчак супруг.

Звезды поженились в 2019 году, эпатажная свадьба гремела на всю Москву: невеста танцевала стриптиз, на бракосочетание пара приехала в катафалке. Прежде телеведущая была замужем за актером Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона. Мальчику 4 года, он живет с мамой, много времени проводит с отцом и его новой спутницей Нино Нинидзе. И Богомолов ладит с Платоном, у него также есть дочь Анна от предыдущего брака с Дарьей Мороз.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Константин Богомолов обматерил Ксению Собчак за пропуск светского ужина. Даже идиоткой назвал и дурой!

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