Совсем не Шер-Хан: пять неожиданных фактов о символе 2022 года

В предстоящие 12 месяцев весь мир будет под покровительством могучего и благородного тигра. Однако, что мы знаем об этом животном на самом деле?

С 2022 года сменяется и символ этого временного цикла. В предстоящие 12 месяцев весь мир будет под покровительством могучего и благородного тигра. Однако, что мы знаем об этом животном на самом деле? Известный дрессировщик, народный артист РФ Аскольд Запашный в беседе с 5-tv.ru рассказал о пяти неочевидных фактах о тиграх.

Первый факт. Обожают купаться

Как утверждает цирковой артист, считается, что кошачьи очень не любят воду. Однако это вовсе не так. На самом деле опасное животное просто обожает принимать водные процедуры, но с некоторыми оговорками.

«Зависит конечно от сезона, в холодную воду вряд ли полезет. Львы не очень, а тигры любят воду», — рассказал артист.

Второй факт. Нападают беззвучно

Запашный поведал, что тигры — это тихие охотники. Они не издают звука и тихо подкрадываются к своей жертве, чтобы как можно эффективнее нанести ей смертельную травму.

«Как и человек — профессиональный убийца. Делает все максимально незаметно, достигнуть цель убийства, а это его способ пропитания», — дополнил специалист.

Третий факт. Никогда не спят и всегда начеку

Эксперт рассказал, что никогда не встречал тигра, который бы глубоко спал. По его словам, они всегда дремлют и не перестают представлять опасность.

«Они могут дремать. Они сами по себе опасны для окружающих, и они так же воспринимают весь мир, поэтому они все время готовы к тому, что на них могут напасть поэтому они находятся в состоянии полубодрствующем», — резюмировал дрессировщик.

Четвертый факт. Расчетливы и боязливы

На самом деле, хоть эти кошачьи и очень опасные хищники, но они очень боязливы. Именно поэтому, отметил цирковой артист, они настолько осторожны. Также Запашный посоветовал не романтизировать образ тигра — это животное совсем не разделяет человеческого благородства.

«Они очень осторожны. И с точки зрения профессионального смысла можно объяснить, потому что для них каждая охота это риск. Ни одно живое существо добровольно не отдает свою жизнь для того, что бы кого-то покормить», — рассказал специалист.

Instagram @tiger_protect_society

Пятый факт. Полосатая кожа

Дрессировщик рассказал, что под покровом красивой шерсти у тигра может быть абсолютно любая кожа — черная, белая и даже розовая, ведь вся поверхность кожного покрова у них полосатая.

«Есть если шерсть полосатая, то под ней может быть что угодно: и темное, и светлое и розовое — так вот кожа полосатая», — отметил цирковой артист.

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