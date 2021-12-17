Агутин заявил, что участие в новогодних шоу не приносит ни денег, ни славы

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин признался, что новогодние телевизионные шоу не приносят ему денег. Он отметил, что даже не смотрит в эфире отснятые «голубые огоньки», но при этом продолжает участвовать в них каждый год. Делает это, как говорит, не для себя, а ради зрителя.

Отвечая на вопрос поклонника в Instagram, Агутин сообщил, что даже телевизора дома не имеет. Тем, кто жалуется на качество новогодних передач и российской эстрадной музыки в принципе, артист предложил найти шоу по душе в сети, а главные каналы страны оставить выключенными.

«Я не смотрю, но участвую. Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни, уже давно, славы никакой не приносит, только отбирает время. Но я по-прежнему здесь, дабы бога не гневить. Повезло — терпи, как говорится», — написал певец.

Леонид Агутин, безусловно, рассуждает с точки зрения состоявшегося музыканта, у которого есть имя и армия поклонников. Для других исполнителей оказаться в «голубом огоньке» — заветная мечта, ведь известно, что участие в шоу доступно лишь самым популярным.

Впрочем, по-настоящему большие деньги звезды действительно зарабатывают не на телевидении. Новогодний «чес», как это дело называют, по корпоративам приносит куда более весомый доход. Даже некоторые оставившие карьеру артисты не могут устоять перед заманчивыми предложениями.

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