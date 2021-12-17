Милохин и Медведева ответили на каверзные вопросы: «У тебя еще с кем-то было?»

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 105

Даня Милохин и Евгения Медведева рассказали об отношении друг к другу

Милохин и Медведева ответили на каверзные вопросы: «У тебя еще с кем-то было?»

Фото: globallookpress / Lev Ilyin

Популярный тиктокер и фигуристка то и дело касались друг друга кончиками пальцев во время интервью.

Даня Милохин и Евгения Медведева уже завоевали звание одной из самых романтичных пар этого сезона шоу «Ледниковый период».

Во время очередного выпуска они завершили прокат страстным и продолжительным поцелуем, чем еще больше подогрели интерес фанатов, которые только и ждут официального подтверждения любовной «искры» между молодыми людьми.

Недавно тиктокер – миллионник и двукратная чемпионка мира продемонстрировали, насколько хорошо узнали друг друга за время многочасовых тренировок.

Ребята стали героями проекта GQ, в котором пары отвечают на каверзные вопросы о партнере.

Медведева с ходу ответила, из какого города блогер (Оренбург — Прим. Ред.), а вот сказать, с кем у Милохина есть совместные треки, смогла не сразу.

Евгения начала перечислять имена артистов — Лагутенко, Басков, но никак не могла угадать.

«Где-то слышала, что с Тимати еще… А что, еще с кем-то было у тебя?» — подозрительно взглянула на Даню фигуристка.

«Не помню, не знаю», — дал истинно «мужской» ответ Милохин.

Во время интервью юные знаменитости то и дело прикасались друг к другу кончиками пальцев, много смеялись, так что, похоже, между ними царит взаимопонимание не только на льду, но и в обычной жизни.

В итоге звездная парочка пришла к выводу, что они неплохо узнали друг друга за последнее время, но каждый — по-разному.

Например, выяснилось, что Даня неплохо знает характер и предпочтения Евгении, а вот подробности ее биографии, в том числе спортивной, его мало интересуют.

А вот Медведева напротив, внимательно слушала рассказы блогера о его прошлом, семье и разных случаях из жизни, не упуская детали.

Ранее 5-tv.ru рассказал, фигуристка Медведева исполнила зажигательный танец на дне рождения Милохина.

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