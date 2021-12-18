Фантастические твари: в Подмосковье маленькую девочку укусил скорпион

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 053

Врачи успели спасти 11-летнюю девочку от укуса ядовитого скорпиона в Подмосковье

Фантастические твари: в Подмосковье маленькую девочку укусил скорпион

Фото: depositphotos / Pe3check

Достоверно неизвестно откуда появилось членистоногое. Предположительно, оно приползло из соседского дома.

В Подмосковье девочка была укушена скорпионом. Инцидент произошел в деревне Тарасково Наро-Фоминского района. По информации 5-tv.ru, 11-летняя Лиза решила поиграть в свои игрушки и вытряхнула их из мешка. В этот момент она и получила укус. Ребенок был поражен в руку ядовитым членистоногим, но благодаря своевременному обращению к врачам удалось избежать страшного исхода. В медицинском учреждении у девочки диагностировали поражение токсичным ядом, но благодаря антидоту ребенок остался невредим. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Животное было поймано и изолировано в отдельный контейнер. Достоверно неизвестно как членистоногое могло оказаться рядом с ребенком, ведь семья не покидала пределов России. Предположительно, оно могло сбежать из соседского дома.

Ранее жительница Казани также была укушена скорпионом, когда попыталась помыть виноград. Хищник пробрался в купленный продукт, который купил отец семейства, рассказала Газета.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как навсегда избавиться от муравьев в доме.

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Фантастические твари: в Подмосковье маленькую девочку укусил скорпион

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