Звезда «Сватов» Федор Добронравов признался, что не увидит премьеру сериала

Один из главных персонажей Иван Бутько не покидал проект на протяжении всех семи сезонов.

Премьера популярного сериала «Сваты» запланирована на 27 декабря. Однако исполнивший одну из главных ролей в комедийном ситкоме народный артист России Федор Добронравов увидеть его не сможет.

По его словам, накануне новогодних праздников его рабочий график заполнен под завязку срочными делами, поэтому приятное времяпрепровождение перед телевизором придется отложить на длинные выходные.

«У меня столько работы. Пока не знаю, получится или нет посмотреть „Сватов“. Скорее всего, буду смотреть только в новогодние праздники, когда будет побольше свободного времени», — признался Добронравов в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Горячо любимый зрителями персонаж Иван Бутько не покидал проект на протяжении шести сезонов, начиная с 2008 года. Свое «добро» на участие в съемках продолжения актер дал не сразу. 60-летний Добронравов признавался, что его уговорил режиссер проекта Андрей Яковлев.

За время существования телесериала его незатейливые и искренние герои завоевали сердца миллионов поклонников, которые с нетерпением ждут новые серии.

Съемки «Сватов-7» затянулись на целых пять лет. Сложности процессу добавила и пандемия коронавируса. Последние серии досняли только минувшим летом в Грузии. При этом, по словам режиссера, скорее всего, нынешняя часть станет последней.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известно об отношениях звезды «Сватов» Татьяны Кравченко с известным артистом.