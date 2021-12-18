Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 декабря

Общий фон предстоящей недели исключительно положительный. Основные его особенности: усиление чувственности и сексуальности; оптимизм и уверенность в себе; неожиданные и даже гениальные идеи; а также направленные усилия, приводящие к конкретным результатам.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя скорее напряженная. Больше всего будут мешать неточно составленные планы, неудачно проведенные переговоры, неправильно понятые слова. А также суета и беспокойство. Не торопитесь принимать решения, высказывать свои идеи и мнения.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя положительная. У вас хорошо получится точно оценить ситуацию, озвучить свою позицию, донести до окружающих ее ценность, убедить их к всеобщей выгоде. Неделя хороша для переговоров, умственной работы, поиска неожиданных и точных решений.

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Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов начинается конфликтный период. Возможны прямые конфронтации и ссоры. Лучше всего следить за своим состоянием, не позволять вспыльчивости и раздражению овладевать собой. А также не ввязываться в ситуации, которые обещают накал страстей и противостояние.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам на предстоящей неделе будет сложно договориться с окружающими. Вернее, вам будет сложно понять друг друга, но скорее всего это не будет затрагивать самых сложных и принципиальных вопросов. Перепроверяйте по несколько раз, как вас услышал собеседник, что он из этого понял, что собирается делать.

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Лев — гороскоп на неделю

Для Львов начинается позитивный период, связанный с решительностью, настойчивостью, уверенностью в себе. Неделя очень хороша для того, чтоб стартовать новые проекты, взяться за те дела, которые вы откладывали из-за их сложности. Возможно, вы даже переоцените свои силы, но в итоге это сослужит вам хорошую службу. И предпринятые вами решительные действия принесут в итоге позитивный результат.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит неделя, когда исключительно хорошо заниматься умственной работой, планированием, систематизацией данных. Вы можете подвести итоги года, спланировать следующий год, разобраться в своем финансовом учете или систематизировать свои идеи на какую-то тему. Все это будет удаваться особенно хорошо.

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Весы — гороскоп на неделю

Весам на предстоящей неделе лучше избегать переговоров, так как неточности формулировок и неправильно понятые слова могут создавать различные казусы и проблемы. В то же время в вас проявится энергия уверенности, которая позволит вам двигаться самостоятельно, принимать решения и действовать. Поэтому меньше советуйтесь и спрашивайте мнения окружающих, а больше делайте сами.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам неделя поможет подвести итоги, составить планы, обдумать происходящее. Период очень хорош для общения с окружающими. Ваш ум будет работать быстро и точно. Это поможет вам формулировать свои мысли, а также слышать других. Будет легче, чем обычно договариваться и влиять на окружающих.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов начинается период, связанный с большой активностью. Количество внутренней энергии повышается и может потребовать занятий спортом. Также будет очень хорошо начать новые дела, либо сдвинуть с места застрявшие проекты. Приток энергии будет требовать от вас внешних решительных действий.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит вдумчивая неделя. Этот период особенно хорош для того, чтобы обдумать свои планы, подвести итоги, возможно оформить все это в письменном виде. Также хорошо будет доносить свои мысли и выводы до окружающих, информировать и убеждать их.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит энергичная неделя. Вам захочется проявляться, доказывать свое преимущество, активно действовать, чтобы заявить о себе. Так и сделайте. Занятия спортом помогут вам укрепить уверенность внутри. Активное решение важных вопросов либо начало новых проектов – проявиться вовне.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Ваши коммуникативные способности будут на высоте. Вам удастся объясниться с окружающими и услышать их точку зрения. Будет легче прийти к взаимопониманию и согласию. В то же время для вас начинается период, связанный с раздражением и конфликтами. И несмотря на то, что вы все прояснили на словах, после общения может остаться неприятное послевкусие или недовольство.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря для всех знаков зодиака. Провидец Игорь Вечерский рассказал, как разным представителям знаков зодиака на предстоящей неделе следует вести себя, чтоб жизнь стала лучше.