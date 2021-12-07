Была судима еще в СССР: что скрывает Елена Захарова, организовавшая травлю на Распутину

Звезда эстрады получила удар под дых, откуда не ждала: ее оклеветала экс-избранница мужа. За правду придется бороться в суде.

Певица Маша Распутина, сама того не желая, случайно оказалась в центре скандала. Бывшая избранница любимого мужа артистки в эфире федерального телеканала обвинила оппонентку в глумлении над смертью Жанны Фриске. Елена Захарова во всеуслышание доказывала, что селебрити назвала онкобольную «продажной женщиной» и откровенно радовалась произошедшей трагедии.

Россияне были в шоке, а Распутина — тем более, поскольку слов таких не говорила. Но кто же на самом деле эта «добродетельница» Елена и почему позволяет себе откровенную ложь, не поддающуюся критике? Как выяснил 5-tv.ru, виной всему могут быть проблемы с законом. И очень серьезные.

Темное прошлое

По информации 5-tv.ru, в годы СССР Елена Захарова могла быть судима. Женщина с похожими анкетными данными привлекалась по одной из самых распространенных статей того времени: взятка в особо крупном размере - две бутылки шампанского и тысяча рублей. На тот период огромные деньги!

«Ее в итоге как-то отмазали и подвели под амнистию», — не стал опровергать возможные слухи источник из близкого окружения Елены.

Что ж, вероятно, в ближайшее время Захарова вновь будет умолять ее оправдать. Маша Распутина при участии звездных адвокатов намерена доказывать свою правоту в суде. Наказание «благодетельнице» грозит немаленькое, и штраф — самое терпимое из возможных.

Бедная Маша

В конфронтации с Распутиной Захарова находится уже несколько лет. Она до сих пор не может простить мужу Виктору измены с дивой. И, кажется, готова мстить обоим до скончания века.

Елена вышла замуж и почти сразу родила избраннику сына Романа. Спустя несколько лет в семье появилась и дочка Нелли. Пара с детьми почти десять лет прожила в квартире тещи и только после приобрела свою недвижимость. К середине 90-х Виктор стал успешным бизнесменом и серьезно увлекся мегапопулярной в те годы Машей Распутиной. Вину перед женой мужчина пытался загладить, вручая деньги. Но та не соглашалась: устраивала грандиозные сцены и скандалы.

На протяжении нескольких лет Виктор ходил то к одной, то к другой, но в итоге остался с горячо любимой Машей. Открытую войну против пары брошенная дама развязала осенью 2021 года — когда окончательно промотала все имущество сбежавшего на поездки, мехи и драгоценности. Теперь же ей придется держать удар: в погоне за справедливостью Распутина не остановится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что честь и репутацию Маши Распутиной в суде будет отстаивать звездный адвокат Сергей Жорин.