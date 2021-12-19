Брови, бороды, макушки: что пересаживали себе российские звезды?

Несмотря на несметные богатства и популярность, многие селебрити страдают от комплексов. Пластика — их «палочка-выручалочка».

Звезды шоу-бизнеса и гениальные предприниматели — такие же люди, как простые рабочие. У каждого — свои комплексы, но избавляться от них селебрити предпочитают стремительно. Как, например, от залысин на головах или бровях, ведь сохранение престижной внешней оболочки — тоже большая работа. От этого порой зависит и авторитет, и размер гонораров.

Рустам Солнцев

Шоумен Рустам Солнцев в отличие от многих звездных коллег никогда не скрывал желания преобразиться. Напротив, всем и каждому рассказал о своих приключениях. Его, в частности, очень беспокоило неконтролируемое выпадение волос. На операцию по пересадке он отважился еще в 2014 году.

«Никакие таблетки и массажи мне не помогали. А я ведь человек публичный и должен выглядеть эфирно! Поэтому мне ничего не оставалось, как обратиться к пластическому хирургу!» — цитирует Солнцева KP.RU.

Помог шоумену «зарастить» залысины Гайк Бабаян. Процедура длилась долгие шесть часов, но, к счастью, все прошло без эксцессов, а результатом звездный пациент остался доволен на 100%.

Instagram @solncevrustam_

Мария Погребняк

Знаменитый дизайнер Мария Погребняк же когда-то сильно комплексовала из-за тонких бровей. В одном из интервью дива призналась: в молодости очень часто и сильно выщипывала волоски, поэтому они почти перестали расти. Попытка «забить» брови татуажем не увенчалась успехом — получились слишком тонкие. Затем звезда экспериментировала с лазером, чтобы убрать неудачные «ниточки». В итоге от бровей почти ничего не осталось.

Погребняк рассказала, что после долгих поисков хорошего специалиста все-таки отважилась на пересадку волос. Образцы взяли с затылка. Несколько месяцев мучений, и теперь красотка наслаждается шикарным результатом.

«Выгляжу отлично! С каждым днем становлюсь только лучше!» — делилась впечатлениями от процедуры Мария в Instagram.

Instagram @mariapoga_

Стас Михайлов

Не отказался от эксперимента со внешностью и кумир миллионов, певец Стас Михайлов. В интервью журналистке Алене Жигаловой он рассказал, что делал операцию трижды. В частности, обновил свою бороду. Загущали ее родными волосами. По мнению экспертов-медиков, для этого потребовалось порядка трех тысяч образцов.

«Сделал операции по пересадке волос в Германии. Пересадка непростая. Но это мои волосы — никаких накладок!» — иронизировал артист.

www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya / Lev Ilyin

Павел Дуров

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сегодня — завидный жених. Мало того, что хорошо зарабатывает, так и в свои 37 выглядит лучше, чем в 20, отмечают фанаты. Известный бизнесмен в молодости жутко переживал из-за редких светлых волос на голове. Теперь его черная роскошная шевелюра сводит с ума толпы красавиц.

Ходят слухи, что Дуров успел избавиться и от врожденной лопоухости. На ранних и поздних фотографиях отчетливо видна разница. Но, конечно, предприниматель не спешит посвящать всех в такие интимные подробности своей жизни.

Соцсети; Instagram @durov

Сергей Романович

За последние годы сильно преобразился и актер из сериала «Кухня» Сергей Романович. Волосы на голове его беспокоили несильно, а вот с бородой были серьезные проблемы. Мужчина боялся отпускать растительность, потому что появлялись сильные проплешины. Пластический хирург, как и в случае со Стасом Михайловым, решил эту проблему.

«Самое жесткое было — потерпеть уколы, анестезию, особенно в области подбородка. Это просто реально мясо!» — делился пережитым Романович.

Его операция длилась 12 часов. К счастью, никаких фатальных последствий не было.

«Меня спрашивают: „Зачем тебе борода?“. Я не считаю, что это уродство. Я думаю, что борода — это украшение любого мужчины. Если честно, с детства мечтал о бороде!» — признавался молодой актер.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @s_romanovich

Ранее 5-tv.ru рассказал, от чего могут выпадать волосы и как с этим бороться.