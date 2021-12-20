Таблица совместимости по знаку зодиака: с кем лучше заводить детей

Совместимость по гороскопу с новым избранником — первое, что пытаются выяснить многие после первого свидания. Некоторым парам суждено пройти много испытаний из-за разных характеров и взглядов на жизнь, другие же будто созданы друг для друга по велению звезд. Так же можно проверить и перспективы семейной жизни уже в качестве родителей, уверены астрологи.

От того, насколько счастливы друг с другом мама и папа, зависит будущее их ребенка, и это не выдумки псевдопсихологов, а подтвержденный факт. В детстве закладываются основы жизни, их малыш видит в каждом слове и действии родителей, перенимает и переносит в свою судьбу. Сможете ли вы быть другом и наставником? Не помешают ли разногласия с партнером растить наследника в тепле и гармонии?

На эти вопросы ответит таблица совместимости. Rsute.ru предлагает найти в ней свой знак зодиака и соответствующую цифру на пересечении со знаком зодиака избранника. Розовое поле для женщин, голубое — для мужчин. И помните, что не только звезды строят вашу судьбу — воспользуйтесь таблицей как советом для создания крепкой и любящей семьи

Папа и мама станут верными друзьями для ребенка, отношения будут гармоничными. Пара постарается дать самое лучшее малышу и вырастит его в заботе. Ваш союз поспособствует интеллектуальному развитию ребенка. Искренняя пара построит честные и доверительные отношения в семье. Эти двое любят своего малыша, но порой ему не хватает внимания. Родители разделят обязанности. Мама будет заботиться, а папа — учить жизни. В этой паре папа будет строгим наставником, а мама душевным другом. Гиперответственные родители могут замучить ребенка контролем каждого его шага. На первых порах мама будет самым близким другом, потом ее место займет папа. Союз слишком строгих родителей, малышу порой будет с ними тяжело. В этой семье вырастет веселый, самостоятельный и сообразительный ребенок. Дети для вас — центр Вселенной Абсолютная гармония и взаимопонимание между родителями и ребенком. Разные темпераменты родителей не смутят дитя, а сделают его умной и сильной личностью. Два вовлеченных родителя подарят чаду любовь, понимание, во всем помогут. Оба родителя хотят быть лидерами в семье. Уступайте, иначе пострадают дети. Счастливое детство возможно, если мама и папа научатся договариваться. Большая любовь в этой паре станет гарантом благополучного родительства. Возможны частые ссоры, ребенок будет из-за них страшно переживать. Работайте над собой — все ваши слабости увидит и унаследует малыш. В семье будут преобладать надежная дружба, любовь и спокойствие. Скандалы в паре могут сделать наследника очень несчастным. У вас отличный и крепкий союз, детям будет с вами комфортно. Партнеры понимают друг друга, а это одна из основ успешного воспитания детей. Говорите друг с другом и с детьми — чадо может уйти в себя из-за недомолвок и обид. Ваша крепкая семья и гармоничные отношения будут примером для подражания. Будут конфликты, но сосредоточьтесь на ребенке, уделяйте ему больше внимания. Взаимопонимание и абсолютное согласие в общении с ребенком. В этой семье связь между родителями и их ребенком будет особенно крепка. Старайтесь не просто быть рядом с ребенком, но и слушать его, понимать его нужды. Вы — отличные родители, детям с вами просто повезло. Радость в семье, ребенку с вами будет нескучно. Бесконечные конфликты могут привести к разводу, не вовлекайте в них ребенка. Ваши переживания не пойдут на пользу развитию ребенка. Работайте над собой. В вашей семье царит любовь — это позитивно повлияет на воспитание ребенка. Вы станете лучшими друзьями для наследников и легко найдете с ними общий язык. Понимание с ребенком отсутствует, учитесь налаживать контакт. Ребенок чувствует себя в безопасности, ведь мама и папа очень любят друг друга. Вы умеете справляться с трудностями на пути, ребенок научится у вас многому. Партнерам необходимо выработать единую методику воспитания. Ребенок будет винить себя в ваших ссорах и обидах, не устраивайте разборки при нем. Вашему отпрыску повезло, рядом с ним крепкая пара родителей. Образцовое семейство с кучей малышей. Замкнутость ребенка будет станет следствием родительских конфликтов. Вы станете хорошей парой, подарите ребенку веру в настоящую любовь. Детство ребенка будет сложным из-за ваших частых ссор. Счастье в семье, ребенок будет физически и интеллектуально развит. Ваши дети будут гордиться вами и своей семьей. Научитесь друг другу уступать, и ребенок сможет вырасти в счастливой семье. Слабая связь, хорошо подумайте, стоит ли вам заводить детей. Чтобы подарить новому человеку счастливое детство, придется все время искать компромиссы. Ребенок растет в любви, между родителями крепкая связь. Уделите внимание творческому развитию чада, с вами ему порой будет скучно. Вы будете хорошими родителями. Нужно, будет приложить немало усилий, чтобы наладить совместный быт и воспитать ребенка вместе. Идеальная семья, многие будут вам завидовать. Вам будет трудно найти общий язык с ребенком, будьте внимательны к его интересам. 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