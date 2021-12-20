В Минтруде объяснили, как правильно болеть в отпуске

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Артем Решетов
Артем Решетов Райтер редакции сайта Пятого канала 1 208

Жертвовать заслуженным отдыхом из-за простуды не хочется никому. Но, оказывается, даже во время отпуска можно взять больничный!

В Минтруде объяснили, как правильно болеть в отпуске

Фото: Depositphotos / Subbotina

Болеть — очень неприятно, с этим, пожалуй, согласится каждый. Вдвойне неприятно болеть во время долгожданного отпуска — все планы идут насмарку, а вместо отдыха — сплошные неудобства. Но в официальном Instagram-аккаунте Минтруда напоминают — в такой ситуации вы не обязаны жертвовать заслуженным отдыхом из-за стечения обстоятельств.

Если вы заболели во время отпуска — он может быть продлен или перенесен. При переносе придется пройти ту же процедуру, что и обычно — вместе с работодателем выбрать, когда пойдете «гулять».

Instagram @mintrudrf

Ведомство также напомнило, что при переносе работодателю придется рассчитать отпускные за перенесенные дни — но в том случае, если отпуск продлевается — ничего пересчитывать не придется. В конце-концов, отпуска больше не стало!

Не придется ничего пересчитывать и в том случае, если после отпуска вы увольняетесь — так же, как если вы в отпуске «за свой счет» или в учебном. Но вот пособие по временной нетрудоспособности выплачивается — как за обычный больничный.

Самое важное — все эти процедуры доступны только при наличии больничного листа — все точно так же, как если бы вы заболели во время обычных рабочих будней.

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